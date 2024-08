Poplakala jsem si, říká Alžbeta Ferencová o zkoušení v Národním divadle

V seriálu Iveta, který natočil Jan Hřebejk, hrála tak trochu samu sebe. Holku ze zapadlého koutu Slovenska, která se stane modelkou. Poté dostala příležitost natočit pro Novu seriál Policie Hvar a následně přišla i divadelní role.

„Na jedné straně jsem za ni byla vděčná, ale hrát v takovém obsazení a v Národním divadle... Bylo to opravdu náročné. Dokonce jsem si během zkoušek párkrát poplakala. Herectví jsem nestudovala, takže jsem měla pocit, že na to nemám. A tyhle pochyby mě ničily, nepustily dál. Zpytovala jsem svědomí, jestli jsem udělala dobře a mám šanci tak velkou zkoušku zvládnout. Ale za dva týdny to přešlo,“ zavzpomínala Alžbeta.

Alžbeta Ferencová v seriálu Iveta (2021)

I za pomocí kolegů, které si nemůže vynachválit, protože jí nabídli pomoc, došla až k premiéře. Ta pro ni byla rituální záležitostí. „Poprvé v životě jsem viděla, co všechno se v zákulisí děje, jak se herci kopou pro štěstí do zadku, dávají si zlomvazky… A dopadlo to skvěle! Všechny srdečně zvu na Mefista, protože je to velmi krásná a hlavně pro Slováky v současné době potřebná inscenace,“ míní.

Divadlo se dostalo Alžbetě pod kůži, začalo ji bavit. Proto se poohlíží po další příležitosti. „Asi řeknu Mariánu Amslerovi (režisér Mefista, pozn.red.), že pokud začne zkoušet něco nového, budu ráda za jakoukoliv třeba i úplně malou roli. Chci se dál učit hrát divadlo,“ vysvětluje.

Dokonce se přihlásila na herecký workshop a uvažuje o dalších kurzech. „Ale někteří kolegové mě od toho zrazují. Říkají, že bych mohla přijít o svoji přirozenost, kvůli které si mě Jan Hřebejk do role Ivety vybral,“ přemítá. „Tenkrát jsem byla hraním nepolíbená a lidem se to líbilo. Viděla jsem teď film Mord, kde režisér Adam Martinec obsadil herce i neherce a konečně pochopila, o čem lidi mluvili kdysi v souvislosti se mnou. Ti neherci, kteří v tom hráli, byli úžasní.“

Herečka byla nadšená z českých filmů, které v poslední době viděla – Vlny, Mord a Zahradníkův rok. Sama začíná taky točit a je to její první celovečerní snímek. „Zase budu v dobré společnosti. S Hankou Vagnerovou, Judit Pecháček Bárdos a Zuzanou Bydžovskou. Ten příběh je o čtyřech ženách, které čelí nástrahám života. Všechny jsou učitelkami na gymnáziu a velkou roli tam bude hrát alkohol. A zase mám obavy, jestli to zvládnu. Myslím, že to bude pro mě ještě těžší než divadlo,“ přiznává herečka. Každopádně bude mít odkud čerpat, protože jak maminka, tak její babička jsou učitelkami.

Dovolenou si herečka užila už v květnu. „Byla jsem v Itálii a jenom jedla, takže jsem přibrala…,“ říká. Nabraná kila ale nejspíš shodila, protože je opět štíhlá.

Do konce září bude točit film, pak začne psát nové album a chtěla by se vrátit k výuce tance, který je její vášní. Se svým přítelem rapperem Pauliem Garandem je už šest let, ale zatím to na sňatek nevypadá, byť by se mu nebránila.