Alyssa Milano končí s prsními implantáty. Opouštím falešné představy, říká

Milano sdílela na Instagramu fotografii z nemocničního lůžka těsně před zákrokem a vysvětlila fanouškům, proč operaci podstupuje. „Loučím se s tělem, které bylo sexualizováno, zneužíváno a o němž jsem věřila, že musí takové být, abych byla přitažlivá, milovaná, úspěšná a šťastná,“ napsala.
„Doufám, že tímto krokem osvobodím svou dceru Bellu od pocitu, že na ni někdy budou kladeny stejné nezdravé nároky,“ dodala Milano, která má s manželem Davidem Bugliarim dceru Elizabellu (11) a syna Mila (14).
„Dnes opouštím tyto falešné představy, ty části sebe, které ve skutečnosti nikdy nebyly mou součástí. Chci ale jasně říct, že pro mnoho žen může být rozhodnutí pro implantáty naopak cestou ke svobodě a kráse. To, co je pro mě falešným příběhem, může být pro ně přesně to pravé – a jsem šťastná, že každá z nás může najít svou ženskost a klid po svém,“ zdůraznila.
Herečka vyjádřila obdiv moderátorce Michelle Visage, která se pro stejný zákrok rozhodla v roce 2019. Visage se totiž domnívala, že jí implantáty zhoršují autoimunitní onemocnění Hashimotovu chorobu.
„Obrovsky mě inspirují ženy jako Michelle Visage, které otevřeně mluvily o svém vztahu k prsním implantátům a tím nám mnoha dalším usnadnily cestu,“ dodala Milano. „Dnes jsem milovaná, ženská, přitažlivá a úspěšná. Nic z toho ale není zásluhou mých implantátů.“
„Až se probudím a ony budou pryč, pořád budu vším tím, čím jsem. V té jistotě je tolik radosti a svobody, v tom, že se mohu pustit něčeho, co nikdy nebylo součástí mě samotné. Dnes jsem svá opravdová já. Dnes jsem volná,“ uzavřela.
Herečku v komentářích podpořily celebrity. „Mám z tebe radost! Uzdravení je skutečné, zlato! Uvidíme se na té lehčí straně,“ napsala moderátorka Michelle Visage.
„Ano, souhlasím se vším,“ uvedla Nicole Eggertová, známá ze seriálu Pobřežní hlídka, která podstoupila dvě mastektomie kvůli rakovině prsu.
Milano se v roce 2019 svěřila, že ji ve dvaceti letech kolega starší o sedmnáct let při natáčení milostné scény osahával a snažil se jí sexuálně obtěžovat. Jméno herce neuvedla.
V roce 1998 také zažalovala pornografické weby za to, že bez jejího souhlasu zveřejnily erotické snímky. Šlo o skutečné fotografie, ale také falešné snímky z jednoho jejího filmu.