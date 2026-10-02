Alyson Hanniganová má dceru Keevu s hercem Alexisem Denisofem (60), který se s ní dal dohromady během natáčení seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Denisof se v seriálu Jak jsem poznal vaši matku objevil také, konkrétně v roli televizního moderátora Sandyho Riverse.
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Vzali se v roce 2003 a mají spolu sedmnáctiletou dceru Satyanu Marii a čtrnáctiletou Keevu Jane. Fotky s dcerami herečka občas zveřejňuje na sociální síti. Nejnovější selfie s mladší Keevou vzbudilo pozornost.
„Dvojčata!“ napsalo k fotce několik fanoušků. „Zkopírovat a vložit,“ reaguje další. „Vidím tam dvě Alyson,“ stojí v dalším komentáři.
Ani jedna z dcer zatím ve šlépějích svých rodičů nekráčí. Dokonce se nechtějí ani dívat na jejich tvorbu. „Když chodily na základní školu, bylo období, kdy obě chtěly vidět věci, ve kterých jsme hráli, jako třeba Buffy nebo tak něco, ale byly na to ještě moc malé,“ řekla Hanniganová předloni pro Us Weekly.
„Nechtěně jsem je traumatizovala tím, že jsem jim pustila video, které natočil můj manžel, když mu bylo asi 17 a flirtoval tam s jinou dívkou. Ony hned řekly, že se nechtějí dívat na Jak jsem poznal vaši matku, protože jsem tam vdaná za někoho jiného. Prostě nás nechtějí vidět s někým jiným,“ vysvětlila herečka.