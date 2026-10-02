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Michelle z Prciček ukázala čtrnáctiletou dceru. Vypadají jako dvojčata

Autor:
  11:00
Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026)

Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026) | foto: Profimedia.cz

Alyson Hanniganová a dcera Keeva (2023)
Alyson Hanniganová a Alexis Denisof (2023)
Alyson Hanniganová a její dcery Keeva Jane a Satyana
Alyson Hanniganová a její manžel Alexis Denisof (4. listopadu 2013)
20 fotografií
Hvězda filmu Prci, prci, prcičky a seriálu Jak jsem poznal vaši matku Alyson Hanniganová (52) zveřejnila selfie se svou čtrnáctiletou dcerou Keevou. Lidé se podivují, jak moc si jsou s dcerou podobné. A označují Keevu za matčino dvojče.

Alyson Hanniganová má dceru Keevu s hercem Alexisem Denisofem (60), který se s ní dal dohromady během natáčení seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Denisof se v seriálu Jak jsem poznal vaši matku objevil také, konkrétně v roli televizního moderátora Sandyho Riverse.

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Vzali se v roce 2003 a mají spolu sedmnáctiletou dceru Satyanu Marii a čtrnáctiletou Keevu Jane. Fotky s dcerami herečka občas zveřejňuje na sociální síti. Nejnovější selfie s mladší Keevou vzbudilo pozornost.

Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026)
Alyson Hanniganová a dcera Keeva (2023)
Alyson Hanniganová a Alexis Denisof (2023)
Alyson Hanniganová a její dcery Keeva Jane a Satyana
20 fotografií

„Dvojčata!“ napsalo k fotce několik fanoušků. „Zkopírovat a vložit,“ reaguje další. „Vidím tam dvě Alyson,“ stojí v dalším komentáři.

Ani jedna z dcer zatím ve šlépějích svých rodičů nekráčí. Dokonce se nechtějí ani dívat na jejich tvorbu. „Když chodily na základní školu, bylo období, kdy obě chtěly vidět věci, ve kterých jsme hráli, jako třeba Buffy nebo tak něco, ale byly na to ještě moc malé,“ řekla Hanniganová předloni pro Us Weekly.

„Nechtěně jsem je traumatizovala tím, že jsem jim pustila video, které natočil můj manžel, když mu bylo asi 17 a flirtoval tam s jinou dívkou. Ony hned řekly, že se nechtějí dívat na Jak jsem poznal vaši matku, protože jsem tam vdaná za někoho jiného. Prostě nás nechtějí vidět s někým jiným,“ vysvětlila herečka.

alysonhannigan

I’m so beyond grateful that our daughters get to have you as their father! Thank you for everything you do for our family. We love you! Happy Father’s Day!

21. června 2026 v 17:02, příspěvek archivován: 1. října 2026 v 14:08
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