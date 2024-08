Hlas Aloise Švehlíka dodal na sex-appealu třeba komisaři Schimanskému

Švehlíkova cesta k herectví byla poněkud trnitá. Měl už za sebou strojní průmyslovku, vojnu a práci v továrně, když si vysnil studium na DAMU. Tam ho nepřijali, ale dostal příležitost jako elév ve Středočeském divadle v Kladně, odkud pak zamířil do dalších oblastních divadel v Mostě, Olomouci a Liberci.

Dveře do světa filmových a televizních studií se mu otevřely teprve poté, co herec přesídlil do Prahy. Od poloviny 70. let se začal objevovat v menších filmových a televizních rolích. V 90. letech se začal více prosazovat v televizní tvorbě. Dlouhá léta je oporou činohry Národního divadla v Praze, v současnosti patří mezi hereckou špičku.

Nicholson i Hackman

Alois Švehlík se dabingu začal věnovat zhruba v polovině 70. let a stal se v tomto hereckém oboru absolutním mistrem. Patří k hrstce těch, kteří získali opakovaně Cenu Františka Filipovského za mistrovství v dabingu. V roce 1999 byl oceněn za dabování Gene Hackmana (94) ve filmu Terč (1985), další cenu obdržel za dabing Anthonyho Quinna (†86) v roli Bomboliniho ve snímku Tajemství Santa Vittorie (1969).

Snad nejlepší výkon podal ale ve filmu Lepší už to nebude (1997), kde namluvil hlavního hrdinu v podání Jacka Nicholsona (87).

Na svém dabingovém kontě má i další herecké legendy, třeba Götze Georgeho (†77) alias komisaře Schimanského v populárním seriálu Místo činu.

„Nebyl to žádný vynikající herec, ale neměl dubléra a všechny fyzicky náročné scény hrál sám. To bych nedokázal,“ řekl o svém německém kolegovi Alois Švehlík.

Daboval i postavy z dalších zahraničních seriálů jako Doyle z Profesionálů v podání Martina Shawa (79), jeho hlasem promlouvají Charles Bronson (†81), Anthony Hopkins (86), Burt Reynolds (†82), Burt Lancaster (†80) či Danny DeVito (79) ve filmu Válka Roseových (1989).