Hvězda seriálu Smallville promluvila po propuštění z vězení, pomáhala řídit sektu

Macková byla v roce 2021 odsouzena za spiknutí v souvislosti s výše jmenovanou sektou, jejímž vůdcem byl Keith Raniere. Federální soud USA jí uložil tři roky vězení, tisíc hodin veřejně prospěšných prací a pokutu 20 tisíc dolarů. Sám Raniere si teď odpykává 120 let vězení za obchodování s lidmi, sexuální zneužívání a další zločiny.
Herečka popsala, jak se postupně nechala vtáhnout do systému manipulace a kontroly, který ovlivnil její úsudek. „Věřila jsem, že dělám správnou věc, ale hluboce jsem se mýlila,“ přiznala a dodala, že její jednání poškodilo i její nejbližší.
Po návratu na svobodu se podle svých slov snaží pochopit, jak se mohla stát součástí něčeho tak destruktivního. O tomto období sebereflexe mluví bez příkras a vnitřní boj otevřeně přiznává. „Hanbu a lítost cítím každý den,“ řekla s tím, že následky svých rozhodnutí ponese po zbytek života.
Pozornost médií mezitím vzbudil i její osobní život. Podle britského Daily Mailu se herečka v červnu provdala za muže, který byl v minulosti spojován s neonacistickým hnutím. Macková se k tomu vyjádřila zdrženlivě, ale zdůraznila víru v osobní proměnu: „Věřím, že lidé se mohou změnit, pokud jsou opravdu schopni sebereflexe.“
Sama herečka dnes zdůrazňuje, že nechce nic zlehčovat ani omlouvat. „Nežádám o odpuštění, jen chci říct pravdu,“ uzavřela s tím, že jejím cílem je nést odpovědnost a poučit se z vlastních selhání.