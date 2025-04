„Lidi se mě ptají, co děláš, když jsi nejšťastnější? Jen mi dejte míč a jsem šťastná kdekoliv,“ napsala fotbalistka k snímkům a videu z pláže, kde předvádí své kousky s míčem.

Šéfům švýcarské reprezentace vzkázala, že je po zranění ve formě a ráda by svoji zemi reprezentovala. Fotbalové mistrovství Evropy žen v roce 2025 se koná právě ve Švýcarsku, které je spolu s Norskem, Finskem a Islandem ve skupině A. Lehmannová by ráda hrála už první zápas proti Norkám 2. července. Místo v kádru ale nemá jisté.

Lehmannová otevřeně přiznává, že je bisexuálka a přitahují ji muži i ženy. V minulosti randila například s Ramonou Bachmannovou, spoluhráčkou ze švýcarské reprezentace. Dokonce nastoupily proti sobě. Jedna za West Ham, druhá za Chelsea. Časem ale dívka s číslem 7 vyměnila brunetku Ramonu za Brazilce Douglase Luize.

Kopat do míče začala jako malá ve švýcarské vesničce Tägertschi. Chtěla se vyrovnat starším bratrancům a nakonec je předehnala. Rychlá a šikovná, s tvrdou pravačkou. Na hřišti ji zdobí precizní kopací technika i make-up.

Blýskla se na mistrovství Evropy do devatenácti let, které hostilo v roce 2018 Švýcarsko, načež zamířila do West Hamu, kterému pomohla do finále FA Cupu. Od léta 2021 působila v Aston Ville, společně s partnerem přešli loni v létě oba do Juventusu Turín.