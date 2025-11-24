Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série fotografií, na kterých sice zapózovala nahoře bez, ale přesto nic neukázala, se stala virální během několika hodin a rozpoutala vášnivou diskuzi fanoušků v komentářích.
foto: Instagram @alishalehmann7, foto: @paolosteve

Hráčka, která aktuálně působí v italském klubu FC Como Women, zapózovala módnímu fotografovi Paolovi Stevemu. Na černobílých snímcích má pouze džíny, celá série sází na výraznou stylizaci, intimní atmosféru a sebevědomý výraz.

„Nejkrásnější fotbalistka světa“ přišla při loupeži o luxusní šperky za miliony

Snímky Alishy Lehmannové zaplavily Instagram a odstartovaly vlnu komentářů nadšených příznivců slavné krásky. Fanoušci nešetří superlativy – v komentářích se objevují reakce typu „nejvíce sexy fotbalistka planety“, „anděl“ nebo „dokonalost sama“. Na některých snímcích připomíná Landmannová sledujícím výrazem americkou herečku a modelku Megan Foxovou, účesem pak zpěvačku Beyoncé.

K mediálnímu zájmu o Lohmannovou přispěla i nedávná zmínka fotbalistky o tom, že čelila v poslední době už druhému vloupání do svého bytu.

V centru pozornosti nicméně stále zůstává sportovní stránka její kariéry. Po letošním přestupu do Itálie zatím stále čeká na svůj první ligový gól, přesto však už roky patří k nejznámějším tvářím evropských ženských soutěží.

Švýcarka o sobě otevřeně říká, že je bisexuální, v minulosti chodila například i se svou spoluhráčkou Ramonou Bachmannovou. Často mluví o platové nerovnosti mezi muži a ženami ve fotbale, sama kromě sportu vydělává i díky spolupracím s velkými značkami jako je Adidas nebo EA Sports.

Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Její vášní jsou sportovní a luxusní auta – mezi její sbírku údajně patří Ferrari 488 GTB, McLaren F12, Audi Q7 nebo Mercedes. Někteří kritici jí vytýkají, že i na hřišti nosí výrazný make-up, což okomentovala tím, že je to čistě její osobní volba a cítí se díky tomu sebevědoměji.

Má několik tetování – například motýla na kyčli, květinu na předloktí nebo nápis „Be Brave“, tedy „Buď odvážná/statečná“. Přiznává, že pravidelně čelí sexuálním narážkám, sexismu i urážkám na sociálních sítích a to i ze strany žen, ale snaží se zůstat silná a soustředit se hlavně na svou práci.

Blýskla se na mistrovství Evropy do devatenácti let, které hostilo v roce 2018 Švýcarsko, načež zamířila do West Hamu, kterému pomohla do finále FA Cupu.

Od léta 2021 působila v klubu Aston Villa, společně s tehdejším partnerem, fotbalistou Douglasem Luizem (27), přešli v roce 2024 oba do Juventusu Turín. Letos v srpnu podepsala fotbalistka tříletou smlouvu s italským FC Como.

