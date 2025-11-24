Hráčka, která aktuálně působí v italském klubu FC Como Women, zapózovala módnímu fotografovi Paolovi Stevemu. Na černobílých snímcích má pouze džíny, celá série sází na výraznou stylizaci, intimní atmosféru a sebevědomý výraz.
Snímky Alishy Lehmannové zaplavily Instagram a odstartovaly vlnu komentářů nadšených příznivců slavné krásky. Fanoušci nešetří superlativy – v komentářích se objevují reakce typu „nejvíce sexy fotbalistka planety“, „anděl“ nebo „dokonalost sama“. Na některých snímcích připomíná Landmannová sledujícím výrazem americkou herečku a modelku Megan Foxovou, účesem pak zpěvačku Beyoncé.
K mediálnímu zájmu o Lohmannovou přispěla i nedávná zmínka fotbalistky o tom, že čelila v poslední době už druhému vloupání do svého bytu.
V centru pozornosti nicméně stále zůstává sportovní stránka její kariéry. Po letošním přestupu do Itálie zatím stále čeká na svůj první ligový gól, přesto však už roky patří k nejznámějším tvářím evropských ženských soutěží.
Švýcarka o sobě otevřeně říká, že je bisexuální, v minulosti chodila například i se svou spoluhráčkou Ramonou Bachmannovou. Často mluví o platové nerovnosti mezi muži a ženami ve fotbale, sama kromě sportu vydělává i díky spolupracím s velkými značkami jako je Adidas nebo EA Sports.
Její vášní jsou sportovní a luxusní auta – mezi její sbírku údajně patří Ferrari 488 GTB, McLaren F12, Audi Q7 nebo Mercedes. Někteří kritici jí vytýkají, že i na hřišti nosí výrazný make-up, což okomentovala tím, že je to čistě její osobní volba a cítí se díky tomu sebevědoměji.
Má několik tetování – například motýla na kyčli, květinu na předloktí nebo nápis „Be Brave“, tedy „Buď odvážná/statečná“. Přiznává, že pravidelně čelí sexuálním narážkám, sexismu i urážkám na sociálních sítích a to i ze strany žen, ale snaží se zůstat silná a soustředit se hlavně na svou práci.
Blýskla se na mistrovství Evropy do devatenácti let, které hostilo v roce 2018 Švýcarsko, načež zamířila do West Hamu, kterému pomohla do finále FA Cupu.
Od léta 2021 působila v klubu Aston Villa, společně s tehdejším partnerem, fotbalistou Douglasem Luizem (27), přešli v roce 2024 oba do Juventusu Turín. Letos v srpnu podepsala fotbalistka tříletou smlouvu s italským FC Como.