„Nejkrásnější fotbalistka světa“ přišla při loupeži o luxusní šperky za miliony

K vloupání došlo v sobotu večer, když hrál záložník Juventusu zápas proti Laziu a jeho partnerka se zrovna chystala na nedělní duel ženské ligy s Interem.

Jako první se vrátil domů Douglas Luiz, který našel v domě velký nepořádek a rozházené věci, po příjezdu policie kolem půl druhé v noci oznámil, že si zloději z vily odnesli jedenáctery luxusní hodinky a několik diamantových náhrdelníků.

Švýcarská útočnice Alisha Lehmannová se s nepříjemnou novinkou svěřila na Instagramu, kde ji sleduje přes 16 milionů lidí. Podle britského bulvárního deníku Daily Star si blondýnka každým sponzorovaným příspěvkem na této platformě vydělá v přepočtu přes 6 milionů korun.

Fotbalistka Alisha Lehmannová

Minulý měsíc si sportovkyně postěžovala na velké platové rozdíly v mužském a ženském fotbalu. „Po tréninku často říkám Douglasovi, že je to zkrátka hodně nespravedlivé. Děláme stejnou práci, ale on vydělává stotisíckrát víc než já. Říkám to trochu v nadsázce, ale je to tak. Rovnost ženských a mužských platů ani v této době stále neexistuje,“ uvedla v rozhovoru pro italský deník La Repubblica.

„Mnoho lidí o ženském fotbale vtipkuje. Vždy se jich ptám, zda viděli alespoň jeden zápas. Pravděpodobně ne, protože jinak by museli uznat, jak jsme my ženy skvělé a s jakou vášní a nasazením dokážeme hrát,“ dodala.

Lehmannová otevřeně přiznává, že je bisexuálka a přitahují ji muži i ženy. V minulosti randila například s Ramonou Bachmannovou, spoluhráčkou ze švýcarské reprezentace. Dokonce nastoupily proti sobě. Jedna za West Ham, druhá za Chelsea. Časem ale dívka s číslem 7 vyměnila brunetku Ramonu za Brazilce Douglase Luize.

Kopat do míče začala jako malá ve švýcarské vesničce Tägertschi. Chtěla se vyrovnat starším bratrancům a nakonec je předehnala. Rychlá a šikovná, s tvrdou pravačkou. Na hřišti ji zdobí precizní kopací technika i make-up.

Blýskla se na mistrovství Evropy do devatenácti let, které hostilo v roce 2018 Švýcarsko, načež zamířila do West Hamu, kterému pomohla do finále FA Cupu. Od léta 2021 působila v Aston Ville, společně s partnerem přešli letos v létě oba do Juventusu Turín.