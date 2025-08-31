Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

Autor:
V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po rychlém vzestupu však následoval strmý pád.
Alicia Silverstone v New Yorku (6. srpna 2025)

Alicia Silverstone v New Yorku (6. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Alicia Silverstone na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles, 10. března 2024)
Alicia Silverstonová na Glamour Women of the Year Awards (New York, 13....
Alicia Silverstoneová (24. listopadu 2013)
Alicia Silverstone
8 fotografií

Alicia Silverstone se narodila v San Franciscu jako nejmladší ze tří dětí realitnímu makléři Montymu Silverstoneovi a skotské letušce Didi. Poté, co vyrostla v dospívající slečnu, ambiciózní otec rozeslal její fotky agenturám a zařídil jí tak kariéru v modelingu.

Ke slávě se tak dostala už jako velice mladá. „Není to nic lehkého, když jste jen malá holka. Snažíte se nějak vyrůst – což je prostě těžké období, a to snad pro úplně kohokoliv - a všechno se to přitom děje před zraky ostatních,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín ET.

Alicia Silverstonová na Glamour Women of the Year Awards (New York, 13. listopadu 2018)

V roce 1993 pak přišla nabídka na roli v thrilleru Osudný omyl. Alicii bylo sedmnáct a zahrála si psychicky narušenou dívku posedlou starším mužem – jejím protějškem se před kamerou stal o 14 let starší Cary Elwes, známý například z filmu Princezna nevěsta či ztřeštěné parodie na Robina Hooda. A zatímco film samotný příliš lichotivá hodnocení neposbíral, mladou Aliciu katapultoval do popředí zájmu.

Následovala hlavní role v romantické komedii Bezmocná, a poté nechvalně proslulý snímek Batman a Robin z roku 1997. Za své ztvárnění Batgirl si Silverstone sice odnesla Zlatou malinu pro nejhorší herečku ve vedlejší roli, ale jak šel čas, postupně se v očích fanoušků stal i tento film kultovkou.

Za svůj nejhorší zážitek tudíž herečka považuje to, když se stala terčem bulvárních posměšků. Kvůli troše nadváhy ji jeden časopis v roce 1996 označil za „těžkou váhu“ a přirovnal ji k prasátku Babe – což se s ní od té doby táhlo. „Dříve to rozhodně bývala jiná doba, žádná procházka růžovým sadem,“ nechala se slyšet dnes sedmačtyřicetiletá herečka. „Že bych z toho měla nějak těžké spaní, to zas ne. Ale rozhodně je to něco, co pak v člověku zůstává.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou, Meghan. Manželka prince Harryho mimo jiné prozradila, že nerada peče, miluje McDonald’s a promluvila o...

30. srpna 2025  14:44

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Herečka Jennifer Anistonová prozradila, že její truchlení po hereckém kolegovi z Přátel Matthew Perrym začalo roky předtím, než v roce 2023 skutečně zemřel. „Dělali jsme pro něj všechno, co šlo, když...

30. srpna 2025  10:15

Naše první rande jsme měli ve třech a bylo to super, smějí se Tran a Kočičková

Kořeny Lukáše Duy Anh Trana sahají do Vietnamu, jeho přítelkyně Barbora Kočičková je ryzí Češka. I když na první pohled mohou působit nesourodě, doma jim to klape. Nejen o partnerství a spolupráci na...

30. srpna 2025

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

30. srpna 2025

Děti v dokumentu Jarek Nohavica neukázal. Bylo to jeho jediné přání

Když mu bylo čtyřicet, děti mu řekly, že je jim líp, když doma není. To byl stěžejní moment, který ho přiměl k léčbě závislosti na alkoholu. V dokumentárním filmu Jarek se písničkář Jaromír Nohavica...

29. srpna 2025

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan se připojil k Helen Mirrenové ve veřejné výzvě, že James Bond by měl i nadále zůstat mužem. Jejich vyjádření přichází po obavách fanoušků, že po převzetí...

29. srpna 2025  13:32

Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě...

29. srpna 2025  9:26

Svázali mě švihadlem a kopali. Zpěvačka Debbi popsala dětskou šikanu v Německu

Zpěvačka Debbi (32) se proslavila v roce 2009 v soutěži Česko Slovenská SuperStar, do které ji přihlásila kamarádka v podstatě za trest. Byla stydlivé dítě. Jako malá zažila ošklivou šikanu. V...

29. srpna 2025

Mozek ho zrazuje, říká manželka o Willisovi. Herce přestěhovala do jiného domu

Emma Hemingová (47) otevřeně promluvila o diagnóze manžela Bruce Willise (70), který trpí frontotemporální demencí. Prozradila, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a jaká těžká rozhodnutí...

29. srpna 2025

StB mu hrozila likvidací syna. Milan Kňažko byl hereckou hvězdou perzekuci navzdory

Premium

Od pěti let nosí Milan Kňažko v duši velký šrám, který se nikdy zcela nezahojil. I proto se z něj stal věčný rebel a buřič, který jde vždy vlastní cestou.

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.