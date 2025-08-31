Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

Alicia Silverstone se narodila v San Franciscu jako nejmladší ze tří dětí realitnímu makléři Montymu Silverstoneovi a skotské letušce Didi. Poté, co vyrostla v dospívající slečnu, ambiciózní otec rozeslal její fotky agenturám a zařídil jí tak kariéru v modelingu.
Ke slávě se tak dostala už jako velice mladá. „Není to nic lehkého, když jste jen malá holka. Snažíte se nějak vyrůst – což je prostě těžké období, a to snad pro úplně kohokoliv - a všechno se to přitom děje před zraky ostatních,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín ET.
V roce 1993 pak přišla nabídka na roli v thrilleru Osudný omyl. Alicii bylo sedmnáct a zahrála si psychicky narušenou dívku posedlou starším mužem – jejím protějškem se před kamerou stal o 14 let starší Cary Elwes, známý například z filmu Princezna nevěsta či ztřeštěné parodie na Robina Hooda. A zatímco film samotný příliš lichotivá hodnocení neposbíral, mladou Aliciu katapultoval do popředí zájmu.
Následovala hlavní role v romantické komedii Bezmocná, a poté nechvalně proslulý snímek Batman a Robin z roku 1997. Za své ztvárnění Batgirl si Silverstone sice odnesla Zlatou malinu pro nejhorší herečku ve vedlejší roli, ale jak šel čas, postupně se v očích fanoušků stal i tento film kultovkou.
Za svůj nejhorší zážitek tudíž herečka považuje to, když se stala terčem bulvárních posměšků. Kvůli troše nadváhy ji jeden časopis v roce 1996 označil za „těžkou váhu“ a přirovnal ji k prasátku Babe – což se s ní od té doby táhlo. „Dříve to rozhodně bývala jiná doba, žádná procházka růžovým sadem,“ nechala se slyšet dnes sedmačtyřicetiletá herečka. „Že bych z toho měla nějak těžké spaní, to zas ne. Ale rozhodně je to něco, co pak v člověku zůstává.“