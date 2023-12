Přibývající věk kráse pomáhá, míní zpěvačka Alicia Keys

„Miluju být chytřejší, uvědomělejší, vnímat, co si o čem myslím,“ říká v rozhovoru pro newyorský magazín The Cut. „Miluju stát si za svými názory a uklidňovat se vědomím, že právě toto mi sedí nejvíc a že se nemusím snažit o uznání druhých, pokud se mám rozhodovat, jestli je pro mě ta která věc dobrá, nebo ne.“

Zpěvačka přitom říká, že k sebevědomí musela dospět. V hudebním průmyslu začala působit již jako velmi mladá, a tak až časem dospěla k tomu, že nemusí za každou cenu řešit svůj vzhled.

V roce 2016 se nakonec rozhodla kompletně se přestat líčit. „Asi za tím stálo uvědomění si, jak moc se podřizujeme společenským normám krásy. Dřív jsem nad tím prostě nepřemýšlela, nenapadlo mě to,“ zdůvodňuje. K větší kráse podle jejích slov pomáhá člověku spíše přibývající věk, protože „má otevřenější srdce“ a jeho „vlastní kvality jsou o to výraznější“.

K makeupu od té doby přistupuje tak, jak je jí zrovna příjemné. Na základě toho si založila i vlastní kosmetickou značku s názvem Keys Soulcare. „O tom, co mi připadá jako krása, rozhoduji já. Nikdo mi do toho nemá co mluvit a já jemu také ne,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People. Podporu jí vyjadřuje i její manžel Swizz Beatz, který napsal na svém Instagramu, že právě jejího pozitivního postoje k sobě samotné si na ní váží ze všeho nejvíce.