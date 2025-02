Bendová se sestrou vyrůstaly samy. Máma se domů vracela jen na víkendy

Ozempic a řada dalších přípravků vyvinutých pro diabetiky s obezitou se stal hitem nejen v zahraničí ale i u nás. Zhubla díky němu řada osobností, ale málokterá se k tomu veřejně přiznává. Alice k nim ale údajně nepatří. „Já bych do Ozempicu nešla, takových věcí se bojím. Asi je to dobrý lék a může u některých lidí zafungovat, ale mně se v covidu rozjely panické ataky, tak se bojím, abych si je nejdejbože něčím nepřivolala zpátky,“ říká herečka.

Svých třináct kilo shodila díky změně stravovacích návyků. „Od dubna se fakt držím. Ale beru i podpůrné produkty na zrychlení metabolismu a ty mi fakt pomáhají. Jeden z nich je zaměřený na noční spalování tuků. A teď se snažím, abych si váhu udržela. Musím, protože to, jak vypadám, mě živí. A mám ráda módu. Dneska mám na sobě šaty od své dvorní návrhářky a kdybych byla tlustší, tak si je nevezmu,“ říká.

Přitom před kamerou se teď objevuje jenom na TV Barrandov, kde moderuje pořad ze společnosti. V nováckém seriálu Jedna rodina už skončila. „Moje dějová linka se uzavřela a uvidí se, co bude dál. Bylo to skvělé natáčení, moc mě bavilo. Krásné a intenzivní období s úžasnou partou,“ vzpomíná.

Odešla i ze soukromé televizní stanice OK, kde měla pořad o vaření.„Jediné, co na tom bylo skvělé, že jsem ho mohla dělat se sestrou,“ vzpomíná na ne právě příjemnou zkušenost. „Mně zaplatili, protože jsem byla nekompromisní,“ dává tušit, že ani proplácení faktur se nekonalo, jak mělo.

Na TV Barrandov se naopak cítí jako doma a jejího nového majitele Jana Čermáka pozvala i na křest svého prvního parfému. „Tahle úžasná věc ke mně přišla díky Martinovi Dejdarovi, který už má taky svoji vůni. Do budoucna plánujeme ještě tělové mléko, sprchový gel a další produkty,“ vypočítává.

Do baru Fly Vista v nejvyšším patře bývalého obchodního centra Máj přišla se sestrou i svojí maminkou Zlatou Veselou. „My bychom ji brali do společnosti častěji, ale ona nechce,“ říká Bendové sestra Andrea.

Vyrůstaly samy, prožily si i horší časy a to je údajně semklo dohromady. „Už od jedenácti jsem se starala o domácnost a o ségru, protože jsme přes týden byly doma samy. Maminka byla od pondělí do pátku v obchodě, který provozovala osmdesát kilometrů za Prahou a za námi přijížděla až na víkend. Takže jsem se musela naučit vařit a možná i proto dnes vaření přímo nesnáším,“ říká Andrea, která se přeorientovala na pečení a je cukrářkou.

„Tenkrát bylo všechno jinak i ten strach o děti měl jinou podobu. A byly jsme na telefonu, i když jsme měli jenom pevnou linku, protože mobily ještě neexistovaly. Když se něco dělo, zavolaly jsme babičce, která bydlela poblíž,“ vypráví Andrea Burešová Lišková, jak se sestrou hospodařily.

Alice Bendová a její maminka Zlata Veselá (6. února 2025)

Jako dítě byla tou zodpovědnější, dohlížela mimo jiné na to, aby Alice měla napsané úkoly. „Ale pak se to zlomilo a začala jsem zlobit. Mamka si se mnou užila, když jsem měla pubertu. V té době byla ségra strašně hodná a já rebel. Ale později jsme si to zase otočily,“ vzpomíná.

Od svých patnácti se Andrea věnovala modelingu a vyjížděla za prací do zahraničí. „Když skončilo focení, vždycky jsem si pobyt ještě prodloužila. A stávalo se, že mamka ani nevěděla, že jsem v Jižní Africe nebo v Dominikánské republice,“ popisuje svoje horší období. I když v té době uměla sotva pár anglických slov, ve světe se neztratila. „Mamka nás učila být samostatné, takže jsme si se ségrou uměly poradit,“ chválí domácí výchovu. Její vzdor trval až do třiadvaceti, kdy otěhotněla s prvním synem.

Se svojí sestrou se liší jak temperamentem, tak vzhledově. Andrea nemusí bojovat s kily navíc. „Figuru mám zadarmo, protože moc nejím, nejsem gurmán. Stačí mi brambory a kyselé okurky. A tak to mám celý život,“ říká. Na Alici obdivuje tvrdost a cílevědomost. „Sama taková nejsem, ale ráda bych byla,“ říká upřímně. Děti má tři, jedno „vyvdané“.

Andrea Lišková a její sestra Alice Bendová na představení televizní stanice OK TV (7. května 2024)

Alice je dvojnásobnou maminkou a byť byla na své potomky vždycky mírná, říká, že se jí povedli. Vaškovi bude osmnáct, Alici patnáct. „Já si nemyslím, že to byla chyba. Jsou slušně vychovaní a pokorní. Boží. Oba se věnují sportu a jsou ambiciózní. Neexistuje, abych se dozvěděla jako jiní rodiče, že vapují nebo pijí alkohol. To u nás není,“ pochvaluje si Alice.

K tomu má čtyři psy. Všechny z útulku. Když jezdí na Tenerife, kde má druhý domov, hlídá je její maminka. Akorát Pepinku, kterou mají od prosince, vozí s sebou. „Je to psí dům a psí bordel, v čem žijeme. Ale nám to nevadí. Možná si ještě nějakého pejska vezmeme, abychom jich měli pět jako dříve,“ přemýšlí.

Nějakou dobu je už zasnoubená se svým o dvanáct let mladším přítelem Michalem Topolem. „Kdybychom se brali, asi by to bylo v zahraničí na pláži, jenom v přítomnosti dětí. A já bych si na sebe vzala nějaké volné šaty. Víc bych to neřešila. Nechce se mi organizovat party pro stovky lidí. S Michalem jsme to už probírali, ale žádné datum zatím nepadlo,“ říká Alice.

Jsou spolu čtrnáct let a krizi ještě nezažili. „Je to první chlap, který mi vyhovuje úplně ve všem. Jasně, že se někdy chytneme, ale kvůli blbostem,“ říká. „Já jsem víc italská, on spíš německý. Ze své rodiny si nese umírněnost, zatímco já z té mojí vášnivost. Moje kořeny sahají až do Maďarska,“ dodává.