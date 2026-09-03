Oteklý obličej, nehybná půlka tváře a podlitiny. Alice Bendová vyděsila fanoušky

„Zkuste hádat, co jsem podstoupila? Zítra Vám to sem dám v plný parádičce. Máte silný žaludky?“ napsala Alice Bendová ve středu na Instagramu k videu, které natočil její partner Michal Topol.
Pod příspěvkem se fanoušci začali dohadovat, co se herečce a moderátorce stalo. Někteří zmiňují facelift, jiní nehodu na kole, nebo trhání osmiček.
Alice Bendová má za sebou několik zkrášlujících zákroků a netají se tím. Otevřeně mluví o tom, že podstoupila několik plastických a estetických operací. V minulosti měla například silikonové implantáty velikosti 4, které si později nechala zmenšit. Následně podstoupila jejich úplné vyjmutí a modelaci, čímž silikonovým implantátům dala definitivně sbohem.
Opakovaně podstoupila liposukci, například v oblasti podbradku a nebojí se ani občasné aplikace botoxu nebo jiných neinvazivních vylepšení pro udržení mladistvého vzhledu.