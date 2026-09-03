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Oteklý obličej, nehybná půlka tváře a podlitiny. Alice Bendová vyděsila fanoušky

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  12:11
Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026)

Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026) | foto: Koláž iDNES.cz

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Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí stalo, zatím neuvedla. Sledující hádají plastiku, nehodu nebo trhání zubů.

„Zkuste hádat, co jsem podstoupila? Zítra Vám to sem dám v plný parádičce. Máte silný žaludky?“ napsala Alice Bendová ve středu na Instagramu k videu, které natočil její partner Michal Topol.

Pod příspěvkem se fanoušci začali dohadovat, co se herečce a moderátorce stalo. Někteří zmiňují facelift, jiní nehodu na kole, nebo trhání osmiček.

alice_bendova_official

Zkuste hádat, co jsem podstoupila?
Zítra Vám to sem dám v plný parádičce. Máte silný žaludky?

@michal_topol

#surgery #anesthesia #anestetik #life

2. září 2026 v 18:54, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 12:04
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Alice Bendová má za sebou několik zkrášlujících zákroků a netají se tím. Otevřeně mluví o tom, že podstoupila několik plastických a estetických operací. V minulosti měla například silikonové implantáty velikosti 4, které si později nechala zmenšit. Následně podstoupila jejich úplné vyjmutí a modelaci, čímž silikonovým implantátům dala definitivně sbohem.

Opakovaně podstoupila liposukci, například v oblasti podbradku a nebojí se ani občasné aplikace botoxu nebo jiných neinvazivních vylepšení pro udržení mladistvého vzhledu.

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