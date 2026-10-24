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Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová
Herečka a moderátorka Alice Bendová se rozhodla prodat jeden ze svých apartmánů na Tenerife. O nabídce informovala na Instagramu, kde zveřejnila také podrobnosti o nemovitosti, její vybavení a požadovanou cenu. Za byt na západě ostrova chce 339 tisíc eur, tedy přibližně 8,2 milionu korun.
Nejde přitom o první nabídku. V květnu letošního roku Bendová apartmán nabízela za 369 tisíc eur, v přepočtu zhruba devět milionů korun. Nyní tak cenu snížila o 30 tisíc eur, což odpovídá přibližně 730 tisícům korun.
Nemovitost se nachází v oblasti Los Gigantes na západním pobřeží Tenerife. Podle Bendové je od letiště vzdálená přibližně 35 až 40 minut jízdy autem. Samotný apartmán má rozlohu 73 metrů čtverečních a k němu náleží ještě třicetimetrová terasa s panoramatickým výhledem na oceán.
Byt je v nejvyšším patře a má dispozici 3+kk. Nabízí dvě ložnice, dvě koupelny, prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní, komoru a terasu. Součástí nabídky je také samostatná garáž umístěná přímo pod apartmánem. Klimatizace je podle herečky instalována v každé místnosti.
„Má asi ten nejkrásnější výhled na oceán,“ napsala Bendová na sociální síti a vyzdvihla také velkou terasu. Kromě kupní ceny upozornila i na pravidelné náklady. Poplatky včetně wifi podle ní činí 99 eur měsíčně, tedy přibližně 2 400 korun. Elektřina a voda se platí zvlášť.
Pro případné zájemce má herečka ještě jednu dobrou zprávu. S Tenerife se totiž podle svých slov neloučí. „My bydlíme jen pár minut odtud, takže se nás nezbavíte,“ vzkázala s humorem potenciálním kupcům. Zájemcům o ubytování má Bendová i nadále co nabídnout. Podle někdejšího vyjádření na Instagramu zůstávají v nabídce další tři apartmány k pronájmu.