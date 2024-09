Nechávám si odsát tuk z břicha a chodím pravidelně na botox, říká Alice Bendová

„To jen tak pro p*del. Ráda sem na kliniku chodím. Třeba na botox, odstranění chloupků, žilek, pih a podobně. Teď mě čeká supertajné odsátí zbytku tuku z břicha, abych byla dotvarovaná na dráhu modelky,“ píše s rozesmátými emoji Alice Bendová u vtipného videa na Instagramu, které natočila s moderátorem a komikem Milošem Knorem. Ten si při této příležitosti zahrál na doktora: procházel se jen v nemocniční košili – „andělíčku“ a odhalil při tom své zadní partie.

„A klidně napište, na to bych nikdy nešla, to bych nepodstoupila, to nemáte zapotřebí. MÁM. Vím to. Ani si nedovedete představit, kolik hereček, herců, modelek i moderátorek tohle podstupuje. Akorát o tom nemluví a dělají, že je to jejich práce. Tak moje práce to fakt nebude. Ráda se položím a nechám dotvarovat své hvězdné proporce. A děkuji Milošovi Knorovi za to, že to tak krásně vymyslel a že jsme spolu mohli strávit krásný den natáčením,“ dodala herečka.

Bendová se proslavila rolí potvory Simony v seriálu Velmi křehké vztahy (původně Rodinná pouta). Jako filmová herečka se poprvé objevila v roce 1997 ve filmu Petra Nikolaeva Báječná léta pod psa.

Manželem Alice Bendové byl třináct let hokejista Václav Benda, se kterým má dvě děti, syna Václava a dceru Alici. Kvůli sportovcově nevěře bylo manželství v krizi a nakonec zkrachovalo. Rozvod se odehrál v tichosti. Partnerem Alice Bendové se později stal o dvanáct let mladší podnikatel Michal Topol.

O herečce se v posledních letech píše často v souvislosti s jejím pronajímáním a prodejem apartmánů ve Španělsku. V roce 2022 však v jednom z rozhovorů uvedla, že „pronájmem nemovitosti v zahraničí člověk příliš nezbohatne“.