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Co si to dovolujete? Bendová odmítla nařčení, že 20 kilo zhubla díky injekcím

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  9:30
Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo. Foto z roku 2024 a 2026.

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo. Foto z roku 2024 a 2026. | foto: Instagram @alice_bendova_official

Alice Bendová na Instagramu
Alice Bendová na Instagramu
Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)
Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo. Foto před zhubnutím pochází z roku 2024.
59 fotografií
Herečka Alice Bendová (52) se na sociálních sítích ostře ohradila proti spekulacím, že za jejím výrazným úbytkem váhy stojí injekce na hubnutí. Přiznala, že se jí podobné komentáře dotýkají, a fanouškům podrobně popsala, jak se jí podařilo shodit téměř dvacet kilogramů.

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„Takhle je mi dobře, líbím se sama sobě, jsem spokojená se svým tělem a i s tím, že jsem opravdu dokázala dojít tam, kam jsem chtěla. Ze skoro 80 kg mám pod 60 kg. Jinak to nešlo, musela jsem se zapřít, občas jsem i brečela (ne hlady, ale chutí),“ svěřila se Alice Bendová na Instagramu.

„Jím vše, ale malé porce, vícekrát denně, hýbu se normálně (od přírody nejsem líná, někdy strašně). V roce 2024 jsem na sobě začala makat, nyní se udržuji a je to stejná dřina jako na začátku, to vám povím?“ dodala herečka.

Bendová se v posledních letech může pochlubit výrazně štíhlejší postavou. Právě ta se ale stala terčem spekulací některých sledujících. „Někde jsem četla ze si pícháte injekce na hubnutí,“ napsala jedna ze sledujících.

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo. Foto z roku 2024 a 2026.
Alice Bendová na Instagramu
Alice Bendová na Instagramu
Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)
59 fotografií

To Bendovou rozčílilo natolik, že se rozhodla reagovat. Zdůraznila, že za její proměnou nestojí žádné zázračné přípravky, ale dlouhodobá práce na sobě. „“Co si to dovolujete? Co mi tady podsouváte za nesmysly?“ napsala.

Později zareagovala souhlasně i na komentář „Buďte ráda, že jste zdravá a nic nepokoušejte.“ „Asi tak. Víte kolik já jsem toho četla? Nesmíte věřit všemu,“ vzkázala herečka. Výsledků podle svých slov dosáhla především změnou jídelníčku, pravidelným pohybem a pevnou vůlí.

Alice Bendová se proslavila rolí potvory Simony v seriálu Velmi křehké vztahy (původně Rodinná pouta). Jako filmová herečka se poprvé objevila v roce 1997 ve filmu Petra Nikolaeva Báječná léta pod psa.

Manželem Bendové byl třináct let hokejista Václav Benda, se kterým má dvě děti, syna Václava a dceru Alici. Kvůli sportovcově nevěře bylo manželství v krizi a nakonec zkrachovalo. Rozvod se odehrál v tichosti. Partnerem Alice Bendové se později stal o dvanáct let mladší podnikatel Michal Topol.

O herečce se v posledních letech píše často v souvislosti s jejím pronajímáním a prodejem apartmánů ve Španělsku. V roce 2022 v jednom z rozhovorů uvedla, že „pronájmem nemovitosti v zahraničí člověk příliš nezbohatne“.

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