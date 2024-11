Je dobré ženy k estetickým zákrokům motivovat, míní Alice Bendová

Alice, vy jste žena, která nepředstírá: Já jsem se takhle narodila, tohle všechno je od přírody. Je pro vás důležité být upřímná k sobě i k ostatním?

Je, protože bych mi přišlo trapné, že si někdo bude myslet, že se netrápím hubnutím a můžu jíst všechno. To v žádném případě nemůžu. Ano, zhubla jsem, ale opravdu to bylo úsilí a hlavně dál to úsilí bude pokračovat, protože já trpím na jojo efekt a jsem jako prase. Když přede mě někdo dá domácí chleba s prorostlou slaninkou, tak já prostě neodolám. Vždycky všechny prosím, nedávejte přede mě jídlo, protože já to nevydržím. Já miluju jídlo.

Dobře, nemusela jsem přiznávat odsátí boků. To by asi úplně na první dobrou nikdo nepoznal, ale já si zase říkám, že je dobrý ty ženský k tomu motivovat.

Co jim radíte?

Netrapme se. Když nám něco vadí, tak podstupme, ale podstupme to tam, kde to dělají dobře! Jsou kliniky, kde to opravdu dobře nedělají.

Co vy dalšího podstoupíte?

Půjdu na operaci očních víček, těch horních. Ty mě čekají třeba příští rok, protože mi tam občas to víčko skřípne a říkám si, že už bych to asi potřebovala trošku.

Vaše sestra je cukrářka. To se musíte před ní zamykat, ne?

Já zamykám před sebou, před svou vlastní vůlí. Protože moje štíhlá sestra nejí svoje výtvory a já přijdu k ní do výrobny a to, co tam v těch miskách zbylo, tak prostě dojím, což je strašný. Říkám: „Vymej to! Dej do toho vodu a jar a já to nesežeru.“ Jsem schopná to vylízat i s tou vodou. (smích)

Jaké máte stravovací návyky? Dodržujete dnes populární přerušovaný půst a osmihodinové okno?

Ne, já to mám jinak. Někdy vstávám třeba ve 4:30 na natáčení, a kdybych měla přerušovaný půst, to by se člověk úplně zbláznil hlady, a to nechceme. Takže já se ráno normálně najím. Dbám na to, abych měla dvě jídla nebo dva koktejly proteinu. Mám jedno, dvě jídla nebo ty koktejly denně místo normálního jídla, abych měla dostatek bílkovin.

Proč je to důležité?

Bílkoviny nám pomáhají hubnout a zasytí nás. A pak mám hubnoucí trio, a to fakt beru, protože nejenže štěpí tuky, ale na noc ho beru, aby i v noci šel metabolismus rychleji. Jinak už mám chcíplej metabolismus, úplně umřel. Umřel už před rokem.

Upřímnou soustrast.

Je mi to líto.

Spousta divaček si říká: Jak to ta Bendová dělá? O kom si to ale říkáte vy sama?

Demi Moore. Ale už nevypadá tak dobře. Ale teď jsem viděla někde Catherine Zeta-Jones, ke které já jsem opravdu vzhlížela. Právě k té přirozené kráse. Neříkám botox, jasně tohle všecko, ale nepřehánějme to! Ať se nám ty obličeje nenafouknou. Pusa nafouknutá není potřeba, stačí fakt strašně malinko. Ale ta Catherine mě tedy zklamala. On už to asi ten Douglas nevidí. (smích) Jinak to nedokážu pochopit.

Že by kouzlo partnerského soužití tkvělo v tom, že budete zaškrtávat partnerovi v kalendáři návštěvy na očním?

To je výborný náhodou. (smích) Prostě když váš partner ztrácí zrak a paměť, je to skvělý. On si prostě nebude pamatovat, jak to vypadalo předtím. (smích)