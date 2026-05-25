„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více podobná slavné mamince, nebo svému otci, bývalému hokejistovi Václavovi Bendovi (49).
foto: Instagram @alice_bendova_official

Alice Bendová své soukromí na Instagramu sdílí poměrně často, fotografie svých dětí ale zveřejňuje jen málokdy. Tentokrát však udělala výjimku u příležitosti 16. narozenin své dcery Alice a fanoušci jsou nadšení. Pod sérií společných fotografií se okamžitě objevily desítky obdivných reakcí.

„Moje nejmilovanější holčičko, krásné 16. narozeniny. Dnes před šestnácti lety ve 14:47 jsi vykoukla na tenhle svět a já jsem ta nejšťastnější máma na světě,“ napsala dvojnásobná maminka ke snímkům.

Fanoušci se shodují hlavně na tom, že dcera známé herečky vyrostla do krásy. V komentářích se objevují slova jako „nádherná“, „přirozená“ nebo dokonce „klon maminky“. Jiní naopak tvrdí, že mladá Alice nezapře svého otce Václava Bendu.

Dceru pochválily například i herečky Jitka Sedláčková a Eva Decastelo, komentářem přispěla i modelka a moderátorka Lucie Šlégrová. „A je stejně praštěná jako maminka, teta a babička?“ ptá se. „Je moc krásná, přirozená, to je dneska opravdu vzácnost,“ dodala Miss České republiky 2005 a manželka hokejisty Jiřího Šlégra.

Dcera Alice Bendové se podle dostupných informací věnuje dlouhodobě gymnastice a herečka o ní několikrát mluvila jako o své velké opoře a nejlepší kamarádce. Zatím není jasné, zda se dívka vydá v maminčiných stopách a zamíří k herectví či modelingu, fanoušci jí ale předpovídají zářnou budoucnost.

Alice Bendová patří mezi známé české herečky a modelky. Diváci ji znají například ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, Polda nebo z filmů Kajínek, Kameňák 4 či Báječná léta pod psa.

V minulosti byla provdaná za bývalého hokejistu Václava Bendu, se kterým má syna Václava (18) a dceru Alici. Už řadu let tvoří pár s partnerem Michalem Topolem (40).

