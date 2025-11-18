Dvojčata, která vystupovala i se Sinatrou, spolu podstoupila asistovanou sebevraždu

Německá policie potvrdila, že nedošlo k žádnému trestnému činu, uvedl list Bild.
Dvojčata byla proslulá po desetiletí. Svou kariéru sestry začaly jako dětské baletní umělkyně v Lipské opeře. V roce 1952, kdy jim bylo pouhých šestnáct let, uprchly z komunistického východního Německa na Západ a odtud vystupovaly po celé Evropě. Tančily a zpívaly v Německu, Itálii i Spojených státech a spolupracovaly například s Frankem Sinatrou, Fredem Astairem, Sammym Davisem Jr. a dalšími hvězdami.
Sestry už dříve uvedly, že si přejí být po smrti uloženy společně – v jedné urně, spolu s popelem matky Elsy a jejich milovaného psa Yella. „To jsme si stanovily v závěti,“ řekla v jednom z rozhovorů Ellen Kesslerová.
Jejich společné rozhodnutí podle všeho dlouhodobě promýšlely. Byly členkami organizace usilující o humánní přístup k umírání a konzultovaly svůj záměr s lékařkou i právníkem. Chtěly odejít důstojně a v souladu se svými hodnotami. Po celý život stály jedna při druhé a stejným způsobem se rozhodly i odejít.