Miss Paříž, říkají německé běžkyni na olympiádě. Patří mezi nejkrásnější atletky

V roce 2017 australský časopis Busted Coverage vyhlásil Schmidtovou „nejsmyslnější sportovkyní světa“. Běžkyně v jednom z rozhovorů uvedla, že právě díky tomu tehdy zaznamenala výrazný nárůst počtu sledujících na sociálních sítích. V současné době sleduje krásku jen na Instagramu téměř pět a půl milionu lidí. Aktivní je také na TikToku.

„Nevím, proč mě vyhlásili Nejsmyslnější sportovkyní světa, ale pravda je, že mi díky tomu velice narostl počet sledujících. Na Instagramu jsou ale tisíce dívek, které vypadají dobře. Bohužel jen nemají tolik fanoušků jako já, kteří by je dělali zajímavými,“ reagovala sprinterka. „Sport pro mě bude vždy na prvním místě,“ dodala s tím, že dostává mnoho nabídek na focení odvážných snímků. I tu od pánského magazínu Playboy však striktně odmítla.

Schmidtová uvedla, že přesto, že patří mezi atletickou elitu, jen kariérou profesionální sportovkyně by se rozhodně neuživila. Je proto šťastná za své sledující na Instagramu a dalších sociálních sítích, kde vydělává díky štědře placeným spolupracím s velkými firmami. Mezi její hlavní sponzory patřila Puma, nyní se na většině fotek prezentuje v oblečení značky Boss.

„Musím otevřeně přiznat, že pro většinu německých atletů není vůbec snadné se sportem uživit. Pokud jsme v sestavě, v reprezentačním týmu, dostáváme pravidelně 700 eur (tj. v přepočtu přibližně 17 tisíc korun) od Sporthilfe,“ prozradila na TikToku v jednom z videí finanční příjem od organizace, která podporuje nejtalentovanější sportovce v Německu.

Uznává, že by si mohla vydělat i samotným soutěžením, ale to podle jejích slov bývá mnohdy prodělečné: „Musíte hodně cestovat a náklady na hotel také nejsou vždy proplácené, i když si to lidé často myslí. Jsem moc vděčná, že si vydělávám dobré peníze díky sociálním sítím. Nemusím dělat stejně jako někteří moji přátelé někde bokem,“ uvedla a dodala, že nutnost druhého a někdy i třetího zaměstnání není mezi německými atlety ničím neobvyklým.

Sama má za sebou například angažmá u německého fotbalového klubu Borussia Dortmund, kde působila jako kondiční trenérka. Díky sociálním sítím se teď může soustředit už jen na svou sportovní kariéru.

„Stále dávám všem jasně najevo, že se jednoznačně zaměřuju primárně na sport. Tak chci být vnímána – jako sportovec. Nechci být stále posuzována pouze podle svého vzhledu,“ řekla v roce 2020 v rozhovoru pro německý Bild.

Alica Schmidtová na sebe poprvé výrazněji upozornila v roce 2017, kdy pomohla svému týmu získat stříbro ve štafetě na 4x400 metrů na mistrovství Evropy v atletice do dvaceti let.

Za popularitou rodačky z Wormsu je především její vizáž. Na letošní olympiádě se jí zatím příliš nedařilo, ale v anketách mnoha světových časopisů a internetových médií skončila na prvním místě v žebříčku Nejkrásnější sportovkyně Paříže 2024.

Nejhezčí atletkou olympiády ji jmenoval například americký deník New York Post, magazín Prestige, kanadský deník Toronto Sun a web Ranker. Z českých účastnic se v některých z těchto vzhled hodnotících žebříčků umístila plavkyně Barbora Seemanová.