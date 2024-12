Čím teď žijete?

Nadějí. Od ochrnutí se o sebe neumím postarat, ale pevně věřím, že se mi to podaří. Usiluji o to už sedm let. Letos se objevila nová naděje v podobě elektroakupunktury. Doktor Peter Olšák s ní má velké úspěchy. Podařilo se mi s ním zkontaktovat a výrazně mi pomohl. Jsou to dílčí úspěchy, ovšem pro mě jsou zázračné.

Ani se sám neotočím na bok a do vozíčku mě dává jeřáb. Pořád mám ale v hlavě patnáctihodinový repertoár a jsem schopen učit se nové věci.