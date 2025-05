Šest měsíců jsem pozoroval Orlanda Blooma, prozradil herec Alfréd Šrámek

Alfréd Šrámek o Ulici a bratrovi

KDO HRÁL V ULICI DŘÍV

Felix, je tam už sedmý rok. Já se připojil asi o rok a půl později. Oba jsme role dostali přes casting. Původně jsem dělal konkurz na Michala Klímu, ale protože jsem vypadal starší, dostal jsem roli studenta Štefana Kubíčka. S Felixem jsme se v Ulici ještě nepotkali, i když chodíme na stejnou školu. Při natáčení se vidíme jen v šatně.

Alfréd Šrámek Alfréd Šrámek s bratrem Stejně jako Felix patří do herecké sestavy seriálu Ulice. Coby student Štefan je k vidění především při scénách z gymnázia. V jeho životopise nechybí role v několika dalších seriálech, pohádkách i reklamách. Má zkušenosti s divadlem, dabingem, moderováním. Leckoho proto jistě překvapí, že je v posledním ročníku České zahradnické akademie v Mělníku.

JAK SI (NE)ROZUMÍME

S bráchou máme fantastický vztah. Vidíme se docela málo, tak se přece nebudeme hádat. Minulý týden jsme byli pořád spolu při prázdninové lyžovačce. V jednom kuse se smějeme a probíráme všechno možné, i holky. Felix teď coby Vojta v Ulici řeší první lásku. Měli si dát pusu, tak přišel pro radu.

V ČEM SE LIŠÍME

Toho moc není. (přemýšlí) Felix je docela cholerik, rychle nastartuje. Já jsem kliďas.

NEJVĚTŠÍ HERECKÝ ZÁŽITEK

Díky roli ve filmu Carnival Row jsem šest měsíců z blízka pozoroval Orlanda Blooma. Samozřejmě jsem z něj byl paf. Všem jsem vyprávěl, jak jsme spolu byli na záchodě, stáli ve frontě na burger...

PROČ NESTUDUJU HERECTVÍ

Připravoval jsem se na konzervatoř. Už jsem skoro vcházel do dveří ke zkouškám, ale pak jsem couvl. Když přišel covid a já viděl, jak se kultura zastavila... Naši najednou byli bez práce. Řekl jsem si, že tohle nebudu riskovat. Příroda, její obnova, to mě moc zajímá. Na zahradnické akademii jsem nadšený. Dělám vinařinu a ovocnařinu.

ČÍM SE BUDU ŽIVIT

Natáčím od pěti let a pořád mě to baví. Zároveň... Třeba dneska jsem řezal jabloně. Paráda. Jezdím i po soutěžích, byl jsem ve Valticích na řezu révy. Hodně mě chytlo sommeliérství, chystám se na zkoušky. Rád bych se vedle herectví věnoval právě sommelieřině a ovocnářství, údržbě zahrad.

JAKÉ MÁM KURZY

Několik hereckých, jazykové, malířský a taky sommeliérský, floristický, o přírodní kosmetice a bylinkářství, kuchařský se specializací na českou a italskou kuchyni... V nejbližší době mě čeká truhlářský.

(Felix: Brácha rozumí snad všemu. I kryptoměnám. Když se ho na cokoli zeptám, hned odpoví. Občas mi to přijde až trochu divný.)

Ale ty jsi lepší v chemii.

(Felix: Hodně se teď zabývám jadernými elektrárnami.)

MŮJ VZTAH K HUDBĚ

Není až tak vřelý jako Felixův. Jako malý jsem hrál na bicí, to mě bavilo. Teď jsem začal s baskytarou. Miluju muziku poslouchat. Od jazzu přes klasiku... všechno.

Felix Šrámek o hraní a hudbě

MOJE PRVNÍ ROLE

Když mi byl rok, dostal jsem roli ve studentském filmu, kde hrál i Alfréd. Takže když beru taky Ulici, už dvakrát jsme hráli ve stejné věci. Tohle byla super role, protože jsem celou dobu spal.

Felix Šrámek Felix Šrámek a jeho bratr Diváci nekonečného seriálu Ulice ho už několik let vídají jako Vojtu Marečka. Věčně usměvavý žák páté třídy si vedle toho zahrál i ve filmu Kašín, má za sebou epizodní role v seriálech Případy 1. oddělení, Božena či Polda. Objevuje se v reklamách a videoklipech. Kluci podělili i hudební geny. Maminka Žofie je flétnistkou, tatínek Jan dirigentem a violistou.

KDO MI V ULICI PŘIROSTL K SRDCI

Mám rád všechny. Nejvíc srandy si asi užiju se svým seriálovým bráchou. A svoje seriálové prarodiče beru jako skutečné. Já jsem totiž mohl poznat jenom jednu svoji babičku, která už ale nežije, takže babičku a dědu ze seriálu mám jako náhradu.

S KÝM SE UČÍM TEXTY

Nejvíc s tátou, ale i s bráchou.

(Alfréd: Táta nahazuje repliky jako Mára, já jako Karla. To je vždycky velká sranda.)

Stalo se, že jsem měl v měsíci dvanáct natáčecích dnů.

(Alfréd: Jednou si přinesl asi deseticentimetrový štos scénářů. Nechápu, jak se mohl všechno tak rychle naučit.)

KDY SI ZKUSÍM DIVADLO

Doufám, že se příležitost naskytne, protože mě moc láká. To je snad jediný rozdíl mezi námi, že já ještě nehrál v divadle. Říkali jsme si, že bychom mohli zkusit napsat nějakou hru a pak se do ní i obsadit.

JAK TO MÁM SE ŠKOLOU

Mám hlavně online výuku. Po covidu jsem už u ní zůstal.

(Alfréd: Já musím vstávat v šest. Felix vyleze před osmou, zapne počítač a je ve škole.)

Taky mám soukromé hodiny herectví, matiky a chemie nebo kungfu.

ČÍM SE BUDU ŽIVIT

Ještě nevím, ale docela se vidím jako režisér.

(Alfréd: Už sis to i vyzkoušel, pochlub se.)

Jeden z režisérů v Ulici si moc nevěděl rady, jak natočit mého mladšího bráchu, tak jsem mu začal radit, že by měl záběr být z jiné strany. A on to nakonec takhle udělal.

JAKÝ MÁM VZTAH K HUDBĚ

Nedávno jsem skončil s harfou. Kvůli natáčení mi nevyhovovalo docházet do ZUŠky, která byla daleko. Přešel jsem na klasickou kytaru, tu stíhám. Po večerech si brnkám i na elektrickou. Občas sednu k pianu.

KDY MĚ BRÁCHA ROZESMÁL

Řehtáme se pořád. Naposledy když mi předváděl kop z bojových umění. Měl ponožky a stál na dlažbě, padnul jak pytel cementu. Já jsem se začal věnovat kungfu a brácha dělá různá bojová umění už dlouho.

CO MĚ JEŠTĚ BAVÍ

Jízda na freestylové koloběžce. Jezdí na ní i brácha. My toho máme hodně společného.

(Alfréd: Já se jenom bojím skateboardu.)

Ale já už na něm taky nejezdím, protože pádů bylo dost. A taky moc rád rybařím.