S jakými pocity jste prožíval sedmdesáté narozeniny? Přijde vám, že čas letí hrozně rychle?
Na jedné straně se nad tím sem tam zamýšlím, na druhé straně vlastně ani nechápu, co se to děje. Těch sedm křížků mi nějak nedochází, neprožívám to a rozhodně jsem se nestal podbačkorákem, pořád mám pocit, že je to v pohodě. Ale abych odpověděl na vaši otázku – jo, letí to příšerně.
O čem bych si s ním já mohl povídat? S člověkem, který když tady natáčel, přivezl si vlastním tryskáčem kapelu, aby zahrála na dotočné.