Alexandre Katsapov pochází z Petrohradu. Když dostal nabídku angažmá v Praze, neváhal. „Petrohrad byl v devadesátých letech velmi nebezpečné město. Jak začala perestrojka, tak začal boj o peníze. Na denním pořádku bylo zabíjení, výbuchy aut, mizeli novináři. A proto jsem se rozhodl opustit zemi,“ vysvětluje.

V Praze měl velký úspěch. Založil i rodinu s baletkou Nikolou Márovou. Manželství ovšem nevydrželo. Katsapov bojoval s úzkostmi. „Skoro před každým představením jsem měl pocit úzkosti, kterou jsem musel překonat. Naštěstí to vždycky během představení opadlo, ale občas jsem měl i panické ataky,“ popsal.

Když měl hodně představení, adrenalin mu pomáhal. Problém nastal, jakmile méně vystupoval a víc učil. „Úzkosti se prohloubily, a tak jsem začal pít,“ přiznává Katsapov.

Když už ho i přátelé upozornili, že se sebou musí něco udělat, rozhodl se vyhledat odbornou pomoc a zvolil cestu úplné abstinence. „Řekli mi, že jsou dvě možnosti, buď kontrolované pití nebo nepití a já jsem věděl, že kontrolované pití nevydržím dlouho, že bude nějaká situace, nervový problém, který budu chtít utlumit a začal bych pít. Tak jsem nepil vůbec,“ popisuje.

Našel jiný způsob, jak se vyrovnávat s úzkostmi. „Začal jsem dělat dechová cvičení, meditaci a cestovat. Jsou to zátěžové cesty, během nichž zdolávám fyzickou zátěž a to pomáhá opět vyvolávat adrenalin,“ popisuje.

Před třemi lety mu ale diagnostikovali rakovinu plic. „Zrovna této nemoci jsem se bál celý život,“ říká Katsapov. Nádor na plicích operovali a pak podstoupil chemoterapii a jako jeden z prvních pacientů v Česku taky následnou zajišťovací imunoterapii. Nyní je považován za vyléčeného.

Během boje s nemocí se obrátil k duchovnímu světu. „Pobýval jsem v klášteře. Jel jsem za mnichy a tam jsem se seznámil s jedním člověkem a řekli jsme si, co zkusit cestu? A tak jsme šli cestou svatého Františka z La Verny do Asisi a až do Říma. Šli jsme 15 dní 580 kilometrů,“ popisuje baletní mistr, který se pár let věnuje i umělecké fotografii.