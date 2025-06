Alex Mynářová se ukázala v plavkách a nenalíčená, užívá si s manželem u moře

Alex Mynářová, kterou znají televizní diváci vždy upravenou a s perfektním make-upem a účesem, překvapila fanoušky na sociálních sítích fotkami z rodinné dovolené, na kterých se ukázala bez nalíčení. Dvojnásobná maminka předvedla také svou postavu v plavkách.

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

„Dovolím si dovolenou,“ napsala k jednomu ze snímků z hotelové zahrady, na kterém je v růžových letních šatech. Mezi momentkami nechybí ani společná fotografie s manželem Vratislavem Mynářem. „Spolu už dvanáct let, všemu zlému navzdory. Toho času v Turecku,“ píše brunetka.

Alexandra Mynářová, rozená Nosková, je manželkou bývalého hradního kancléře. Kvůli vztahu s politikem musela televizní a rozhlasová moderátorka skončit ve zpravodajství ČT.

Vzali se v únoru 2015 v moravských Osvětimanech na Zlínsku, kde Mynář podniká a působí jako zastupitel. Za svědka šel Mynářovi tehdejší prezident Miloš Zeman. Nevěsta byla při obřadu těhotná. Koncem května 2015 se páru narodil syn Vratislav.

V roce 2018 moderátorka oznámila, že přišla o miminko. Uvedla, že byla v pátém měsíci a měla se jí narodit dcera. V roce 2019 pak přišel na svět druhý syn Viktor.

Mynářová se narodila v Broumově a vyrůstala v Polici nad Metují. Kvůli studiu práv se v roce 2001 přestěhovala do Prahy, kde pracovala v oblasti lidských zdrojů, specializovala se na pracovní právo. Od dětství toužila po práci moderátorky a jako zprávařka se uplatnila v Českém rozhlase i v České televizi.

Na televizních obrazovkách ze začátku uváděla pořad Studio Burza, později přinášela dopravní informace ve Studiu 6 a divákům představovala víkendové zprávy. Postupně se vypracovala na místo zpravodajské hlasatelky na stanicích ČT1 a ČT24. S událostmi seznamovala i posluchače stanice Český rozhlas Region pro Středočeský kraj.

Alexandra Mynářová se na fotce z dovolené v Turecku ukázala bez make-upu. (červen 2025)

Zlom nastal v roce 2013, když deník Blesk přinesl fotografie z Dubaje, kde trávila dovolenou se svým tehdy novým přítelem Vratislavem Mynářem. Kvůli možným podezřením ze střetu zájmů se dohodla s vedením ČT na návratu do vysílání Studia 6, kde původně pracovala.

Má ráda divadlo, operu, squash, bruslení a cestování. Deset let se závodně věnovala sportovní gymnastice.

V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak ve svém životě pracuje se stresem. „Někdy tomu stresu samozřejmě člověk podlehne. Ale je důležité, aby mu nepodlehl v době, kdy to může být fatální. Někdy to řeším sportem, ten pomáhá proti stresu, pokud myslíte opravdu stres, nikoliv trému. Při sportu se vyplavují endorfiny... A pak je to trávení času se svými dětmi, to je také takový stres, ale příjemný,“ řekla Mynářová.