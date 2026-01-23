Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Někteří z nás vstupují do roku 2026 s kily navíc, protože přes svátky hodovali. Jak je to ve vašem případě?
Já jsem také hodovala. Raději jsem se nevážila, takže nevím, jestli vstupuji nebo jsem vstoupila do nového roku s něčím navíc. Hodování jsem ale prokládala sportem, byla jsem na lyžích, cvičila jsem, běhala na páse. Jestli mám nějaká kila navíc, není jich tolik.
Protože manželky mívají kolem Vánoc velký zápřah, někdy se stává, že když si pak koncem prosince stoupnou na váhu, jsou v nejlepší formě z celého roku.
Je to tak. Já mám dvě děti, kluky ve věku šest a deset let a stále kolem nich lítám. Stále něco zařizuji, do toho práce. Můžu si říct, že jsem teď v nejlepší kondici a to po celý rok.
Máte v ruce šampusku a v ní kolagen. Věříte v sílu doplňků stravy?
Věřím, také užívám kolagen a jsem moc zvědavá na to, s čím Hanka Kynychová přichází. Má to být kolagen, který na trhu ještě není. Těžko se v tom zorientovat, je toho spousta, jsem sama zvědavá, co nám představí.
Jste pod drobnohledem médií i lidí na sociálních sítích, někteří mají tendence vás hodnotit, to jak vypadáte, nebo jestli jste zrovna nepodstoupila nějaký zákrok. Jak o sebe pečujete?
Znám spekulace a znám i ty škaredé komentáře, ze kterých si upřímně už opravdu nic nedělám. Jsem v hejtech velice zkušená. A co pro sebe dělám? Sportuji, ale stále bojuji se závislostí na sladkém. Vyzkoušela jsem snad opravdu úplně všechno, od užívání chromu po jablečný ocet. Teď mě nenapadají další možnosti, ale co šlo, to jsem vyzkoušela. Mohu potvrdit, že nefunguje nic, alespoň tedy na mě. Když už mě přepadne opravdu obrovská chuť na sladké a dám si něco, pak si dopřeji nějaký větší výdej energie.
Jak hlídáte manžela, aby vypadal ku obrazu vašemu?
(smích) Kdyby teď vedle mě stál, asi by se zhroutil. On má zrovna teď pocit, že rozhodně dobře nevypadá, protože něco nabral. Čeká ho navíc drobnější operace, drobnější zákrok, takže se obává, že ještě něco nabere. Bude muset chvilku odpočívat a chystá se potom v budoucnu za výživovým poradcem. Já mu pořád říkám, že ho miluji a že vypadá skvěle!
|
Alex Mynářová se ukázala v plavkách a nenalíčená, užívá si s manželem u moře
Nebojíte se ale trošku toho, že vás na konto cukru trošku stáhne s sebou? Když řekne: Já bych si dal štrůdl! Pravda, vy na to můžete říct, že ho nebudete péct.
Já ho peču. Peču štrůdl a všechno sladké, protože i kluci to mají rádi. Já ale naštěstí sama nejsem na to pečené, já jsem na čokolády.
Hlídáte své kluky, aby jedli zdravě? Samozřejmě z nich asi chcete mít sportovce a ne gaučáky?
Gaučáky? To je jak pes, gaučák. Hlídám je, aby jedli zdravě. Hlavně hlídám, aby jedli pestře. To znamená zeleninu, ovoce, což v nich buduji už odmalička. Vím, že moji rodiče na to také hodně dbali, abychom měli pestrou stravu, abychom tam měli hodně zeleniny a ovoce a mě to drží dodneška. Vzorec z dětství si udržuji doteď. Chtěla bych, aby to měli stejně.
Jak se nezacyklit a vstoupit do nového roku a do stejné práce stále s nadšením a odhodláním?
Jak se nezacyklit? Aby to nedošlo až k vyhoření? Za prvé si říci, jestli mě má práce pořád baví a naplňuje. Pokud ne, jít pryč a zkusit něco nového. Když si řeknu, že mě práce pořád naplňuje, říkat si, že jsem rád, že ji mám. Já jsem ráda, že svou práci můžu dělat, neustále na sobě pracovat, případně vymýšlet něco nového a přijímat nové výzvy.