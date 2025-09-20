Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Potkali jsme se na tiskové konferenci, která má pomáhat opuštěným a odloženým dětem uchovávat jejich vzpomínky. Proč jste se rozhodla podpořit toto téma?
Protože představa, že dítě nemá rodiče, velmi bolí. Já sama jsem měla nádherné dětství. Věřím, že i naše děti mají nádherné dětství. Pokud je možné něco udělat pro ty, které takové štěstí neměly, udělejme to, pokud můžeme. Je skvělé mít něco, co dětem pomůže v prvních dnech a měsících – a hlavně rodičům, kteří je převezmou do péče.
Co v dětství bylo pro vás a vaši osobnost stěžejní? Díky čemu jste dnes taková, jaká jste?
Zcela určitě to byl pocit bezpečí a lásky. To je nejdůležitější. To se snažím, aby měli i naši synové, protože já z toho de facto žiji dodnes. Zvlášť, když mám teď sama malé děti. Často se mi promítají zážitky s rodiči a vidím to i na svých dětech, jak jsou pro ně rodiče důležití. Chci jim zajistit lásku, bezpečí a ukázat mantinely, odkud kam to ještě jde a kam už ne.
Myslíte si, že až budou kluci v pubertě, čeká vás jakožto maminku to nejhorší?
Budu asi trapná. Já nevím, co všechno. Věřím v to, že pomine náročný věk a pak se to zase vrátí nějakým způsobem do normálu. Myslím, že budu maminka, která bude jistit zezadu a bude se snažit spíše moc nezasahovat.
Čím je člověk starší, vnímá jisté podobnosti se svými rodiči. Co se do vás obtisklo z vaší maminky a tatínka asi nejvíce? Čeho jste si vědoma?
Budete překvapený, ale naprosto nic. Ze svých pubertálních let si vybavuji, že mi všichni říkali, že vůbec nejsem podobná mamince. Moje maminka je štíhlá, světlovlasá, drobounká, metr padesát osm vysoká dáma. Absolutně si nejsme podobné a nejsem podobná ani tatínkovi. Často jsem slýchávala, že nejsem nikomu podobná. Mně to tak leželo v žaludku, že jsem začala vyhledávat rodný list a měla jsem podezření, jestli jsem vůbec jejich. Jsem, ale nemám po rodičích vůbec nic, jsem originál.
Ono se to popravdě dědí ob generaci, co spíše něco z prarodičů? Je možné, že se něco obtisklo tam?
Přemýšlím, ale myslím, že asi ne. A další generaci už jsem nezažila, neumím posoudit. Moje babička, která bohužel zemřela už před více než dvaceti lety, byla velice aktivní. Až téměř do své smrti pracovala. Myslím si, že to možná budu mít po ní, ale to už opravdu tahám ze zoufalství něco, co by se dalo najít.
Pracovní a osobní život jdou spolu ruku v ruce. Když to zhodnotíme a ohlédneme se čtyři roky zpátky, kdy byl váš manžel ve vysoké funkci, žijete nyní klidnějším životem bez všech útoků a podezírání?
Řekl jste to správně. Žiji klidnějším životem, veselejším, spokojenějším. Myslím, že i můj manžel, který už na konci mandátu opravdu stříhal metr. Už toho měl plné zuby. Pro mě je důležité i to, že se očistil. Všech kauz byl zproštěn, soud ho trojnásobně uznal nevinným. Má to černé na bílém. Je ale smutné, že byť se ničeho nezákonného nedopustil, byl potrestán. Někteří novináři se o to hodně snažili a podařilo se jim to. Jak ale říkám, žiji nyní mnohem klidnějším životem. Už nemusím mít strach dát na sociální sítě fotku, kde je můj manžel. Dříve to bylo něco nemyslitelného, protože tam hnojomety jely naplno. Dnes je to de facto úplně opačně.
Ovlivnil vám „mediální stín“ některé hosty v Českém rozhlase, kteří na to konto odmítali přijít na rozhovor?
Bohužel ano. I s tím jsem se setkala. Setkala jsem se i s odmítnutím jednoho herce, nebudu jmenovat, že nepřijde proto, protože se příliš zastávám svého manžela. I to jsem zažila, ale je to už naštěstí minulost.