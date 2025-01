Nedovedu si ho představit v kanceláři, říká o Aleši Zbořilovi manželka

Aleš Zbořil o AZ-kvízu a manželce

ČÍM MI ROMANA IMPONUJE

Cílevědomostí a schopností, které se říká sitzfleisch. Zatímco já nevydržím dokoukat na jeden zátah ani devadesáti minutový film, Romana klidně i celý den vydrží trpělivě připravovat projekt nebo – jako zrovna teď – prosedět celé dopoledne nad učebnicí španělštiny.

Aleš Zbořil Už osmadvacet let moderuje televizní soutěž AZ-kvíz. S pořadem AZ-kvíz na cestách vyjíždí i mimo studio, letos by s ním opět neměl chybět na festivalech Rock for People a Colours of Ostrava. Provází rovněž pořadem Dobré ráno. Zároveň ho živí dabing – ať už vlastním hlasem, kde nasbíral přes 500 rolí, tak z pozice režiséra.

MŮJ VZTAH K PŘEDSEVZETÍM

Protože žiju s psycholožkou, tak vím, že předsevzetí jsou zhola k ničemu. Nikdy jsem si je nedával, a tím pádem nemusel nikdy oplakat, že jsem je nedodržel.

JAKOU JSME MĚLI SVATBU

Vybrali jsme si hezky zapamatovatelné datum devátého čtvrtý devadesát čtyři. Z radnice jsme jeli na oběd vypůjčeným kabrioletem, jenže nás doběhlo dokonale aprílové počasí – chvíli sluníčko, chvíli přeháňka, takže do restaurace jsme dojeli mokří a naprosto zmrzlí.

(Romana: Ale svatba byla veselá, skoro až do rána.)

NA CO SE LETOS TĚŠÍM

Hodně let jsem neměl skoro žádné volno, kvůli starostem o rodiče jsem se nemohl trhnout z Brna na víc než tři dny. Až loni jsem si na sebe mohl poprvé udělat víc času a letos v tom chci pokračovat. Rád bych cestoval, věnoval se zanedbávanému hospodářství – domu a zahradě. A pracovně? Pochopitelně se těším na osmadvacátou sezonu AZ-kvízu ve studiu i na jeho cestovní verzi. Hráli jsme už na festivalech, konferencích, v bývalých továrnách, v hokejové šatně, na svatbě. Třeba přinese nový rok zase nějaké zajímavé prostředí a soutěžící.

JAK SE ŽIJE S PSYCHOLOŽKOU

Tady platí, že kovářova kobyla chodí bosa, takže u konfliktu žádné psychologické vědomosti neplatí. Na druhé straně je výhodou, že když u někoho ne zcela rozumím jeho reakci a postojům, manželka mi ze zkušenosti dokáže objasnit, proč se dotyčný vzhledem ke své situaci zachoval právě takhle.

CO JE NOVÉHO V AZ-KVÍZU

Vlastně vůbec nic. AZ-kvíz se nemění, a to je na něm fajn. Dostávám dotazy, kdy zvýšíme ceny, ale většinu soutěžících nemotivuje peněžní výhra. Hlásí se z prestiže, z hecu, sázky, chtějí si ověřit své vědomosti anebo prostě jenom tak sportovně zasoutěžit.

JAKÉ JE RANNÍ VYSÍLÁNÍ

Kdysi jsem snil o tom, že budu mít jednou vlastní talk show, a Dobrým ránem se mi to splnilo, protože mám možnost potkávat skvělé hosty z nejrůznějších oblastí. A mě hrozně baví povídat si s nimi o tom, čemu rozumějí.

Romana Zbořilová o manželovi a dětech

JAK JSME SE POZNALI

Story patřící do našeho rodinného stříbra. Ve čtrnácti jsem cestou za kamarádkou na opačný konec Brna zabloudila, a když jsem se na zastávce rozhlédla, koho se zeptat na cestu, u telefonní budky stál kluk, což – jak správně tušíte – byl Aleš. Jelikož on si mě v tu chvíli zapamatoval, naše první letmé shledání mi připomněl po prázdninách, když jsme se sešli jako spolužáci na gymplu.

Romana Zbořilová Romana Zbořilová s manželem Psychologii vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě a po mateřské se uplatnila v oboru vzdělávání. Napřed pro bankovní zaměstnance, poté v agentuře a nyní ve vlastní vzdělávací firmě LeRoy’s. Klientům se věnuje i ve své psychologické poradně. S manželem mají dvě děti, Karolíně je 29 a Danovi 25 let.

A JAK TO POKRAČOVALO

Pár let po maturitě jsem jednou ze dne na den odešla od přítele. Abych si co nejdřív mohla odstěhovat oblečení a věci, vyrazila jsem do centra pro nějaké pytle. Na ulici se ke mně kdosi rozběhl, chytl mě za rameno – Aleš. Zrovna měl nové auto a nabídl se, že mi s přestěhováním věcí pomůže. A zanedlouho se do mé nové garsonky přistěhoval.

JAK ČASTO SLEDUJU AZ–KVÍZ

Jsem pracovně hodně v běhu, takže ho zpravidla nestihnu. Když na něj náhodou natrefím, většinou jde o reprízu, to se pak ráda na chvíli zastavím a sama se sebou si u televize zasoutěžím – ve skutečnosti bych si na to ve studiu netroufla.

CO NA ALEŠOVI OBDIVUJU

Bezbřehý rozhled a inteligentní smysl pro humor, který umí pohotově využívat, takže vždycky dokáže pobavit naše kamarády. A nás doma taky.

V JAKÉ PROFESI BY OBSTÁL

Vzhledem k jeho velké nezávislosti si ho vůbec nedovedu představit v kanceláři. Ale díky rozhledu by určitě uspěl v novinařině, možná i jako komentátor ať už politického, nebo ještě líp kulturního dění. A píše skvělé texty k písním, jenže bohužel jenom do šuplíku.

PO KOM JSOU NAŠE DĚTI

Karolínka je po Alešovi hodně přemýšlivá, chytrá a jazykově nadaná. Po mně je činorodá a empatická. Pracuje v prostředí e-shopů a umělecké produkce, v tom se potatila. Navíc vede vlastní e-shop s italskými kabelkami. O čtyři roky mladší Dan zdědil po tatínkovi velkou míru nezávislosti a po mně náklonnost k lidem a sportovní nadání. Pracuje na manažerské pozici u telefonního operátora.

NAŠE IDEÁLNÍ DOVOLENÁ

S výjimkou posledních let, kdy jsme se intenzivně starali o Alešovy rodiče, takže jsme se museli i na dovolených střídat, bývá naše ideálně dovolená golfová. To znamená, že jezdíme do míst, kde si lze zahrát golf, který Aleš umí mnohem líp, ale oba nás na něm baví, že se odehrává venku v přírodě, ideálně s našimi přáteli.