Místo suchého února držím smutný leden. Vyplatí se to, říká Aleš Háma

„Já jsem moc spokojený. Teď zakončuji smutný leden. To pro mě znamená, že celý leden nepiju alkoholické nápoje,“ vysvětlil Háma.
„Leden to většinou vydržím, dám si tam třeba jeden ‚cheating day‘ a od února, kdy všichni kolem mě začínají suchý únor, tak já už to mám za sebou. A je to super, protože je volno v hospodách, člověk si sedne. Nejlepší doba, jak se dostat zpátky do formy,“ vysvětlil moderátor a herec, který se ve volných chvílích věnuje i myslivosti a neváhá ulovit a naporcovat divoké prase.
„Teď jsem byl na naháňce a střelil jsem prase. Nejdřív to vyženete z kožichu, potom to člověk rozhodí na velký části. Potom si s tím hraje, aby udělal přední, plece, vykostí si kejty. Ta manuální práce je dobrá. Ochránci zvířat řeknou: To bys ale nemusel nikoho zabít, mohl by sis lepit letadla. Ale já tím zbavím českou přírodu škůdce,“ vysvětluje Háma.
Manželka s ním tyto vášně nesdílí. Tu zajímá umění a dokonce teď studuje na vysoké škole. „Má můj obrovský obdiv. Ona se narodila ve stejný rok jako já a rozhodla se studovat dějiny umění, kunsthistorii na Univerzitě Karlově, na katolické fakultě,“ prozradil Háma. „Já ji zkouším, máme teď zkouškové období. Na dovolené jsme dělali renesanci a středověkou hudbu,“ pochlubil se.
Manželství je dřina. Nebudu mladým lhát, že za vším stojí láska, říká Aleš Háma
Jeho žena ale patří k těm studentům, kteří před zkouškami vystresují celou rodinu. „Manželka je taková ta spolužačka, jakou jste neměl rád. Ona před tou zkouškou dva dny: ‚Já tam nepůjdu. Udělat ze sebe krávu. Já jsem úplně dutá.‘ Osmnáctiletý syn jí píše: ‚Maminko, budeme ti držet palce.‘ Starší jí píše do rodinné konverzace: ‚To dáš.‘ A ve finále řekne, že tam byla nejlepší,“ popisuje Háma, který by na měsíc květen nejraději opustil domov.
„V květnu bych potřeboval někde azyl, protože starší syn bude dělat bakalářku a státnice, manželka bakalářku a státnice a mladší syn maturuje. Já tam budu jediný imbecil, co nestuduje. Ale vždycky říkám: Někdo tady ten kampus musí platit,“ dodává Aleš Háma.