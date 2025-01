Manželka se mě lekla. Aleš Háma o sestřihu do hola i první velké hlavní roli

Jako moderátor vědomostních soutěží jste si vydobyl pozici idola jisté divácké kategorie. Zbožňují vás dámy nad šedesát let, jste jejich Aleš. Všiml jste si?

Je to tak. Když jsme s Kubou Wehrenbergem při natáčení Karavanu přijeli do Lázní Bělohrad, kde se léčí revmatičtí dědečkové a babičky, Kuba se rozhlédl a skepticky řekl ke kameramanu Kubovi Kolářovi: „Tak tady s ním nic nenatočíme, nonstop ho bude někdo tahat za rukáv, má tady cílovku...“ Ano, chodítka a berle – to je přesně moje cílovka.

Scénář nebyl z půlky dopsaný, takže docházelo k situacím, kdy jsme ráno nevěděli, co budeme točit, a scénáře jsme s kolegy improvizovaně dovymýšleli na place.