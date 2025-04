Manželství je dřina. Nebudu mladým lhát, že za vším stojí láska, říká Aleš Háma

Nedávno jsme vás mohli vidět na televizních obrazovkách v seriálu Limity, kde jste měl velkou roli. Byla to pro vás výzva?

Byla to moje první velká role, což se člověku jen tak nepřihodí, když je mu padesát. Já si do té doby myslel, že už nic takového nepřijde. Ne že bych tím trpěl. Práce mám tolik, že kdyby taková nabídka přišla teď, musel bych odmítnout, protože by na to nebyl čas. U Limitů jsem o roli věděl rok dopředu a měl jsem čas se na ni mentálně nachystat. Moc jsem se těšil, protože mě baví humor Petra Zelenky. Byla to výzva, byla to ale i obava, abych to nezkazil.

Jednou jsem čekal na jelena v houští a vtom přišla bába s košíkem vykonat velkou potřebu.