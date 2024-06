Všichni si tam jedou pro zlato, jenom Hámu zajímají mamutí ostatky

Na letní scéně Divadla Kalich pod Žižkovskou věží si nejprve „odkroutí“ svoje pracovní povinnosti. Předvede se v komediích Za dveřmi kanceláří a Můj nejlepší kamarád a v polovině srpna pak odjede do Skagway na Aljašce.

„Můj kamarád Bruce nás vezme do zlatého dolu na Yukonu, kde rýžuje zlato. Je šperkař, jezdí tam se svými kamarády a já se s ním poprvé dostanu do míst, kde se to zlato dá skutečně najít. Myslím si, že to bude strašně zajímavé, protože vedlejším produktem toho hledání jsou zkameněliny mamutích ostatků. Ty tam odhazuji na hromadu a nikoho moc zajímají, protože prioritou pro všechny je to zlato. Tak se v tom budeme s manželkou přehrabovat. Moc se těším, že uvidím nová místa v tomhle koutě světa, který strašně miluji, a získám další zkušenosti,“ říká Aleš Háma.

Aleš Háma a Gabriela Hámová

Zlata herec lačný není. Vedle fosilií ho zajímá především lov ryb a cestování. Rád by se podíval za Polární kruh, kde ještě nikdy nebyl. Rybařit plánuje i jeho manželka interiérová designérka Gabriela, která se prý nebrání novým poznatkům.

Háma má vysněných destinací spousty. Většina jich paradoxně leží v blízkosti naší země. „Mám třeba dluhy vůči Polsku. Vůbec ho neznám, přitom je doslova za humny. Takže ho musím zapsat na svůj wish list,“ přiznává.

Každé září pak jezdí na Slovensko, které teď bojuje s přemnoženými medvědy. „Myslím, že za svůj život jsem se s medvědem setkal už nejmíň dvanáctkrát. Osmkrát na Slovensku a čtyřikrát určitě na Yuconu a v Kanadě. Tam člověk jede lodí po jezeře a pět deset metrů od něj jsou na břehu medvědi. Ale vy jste jim úplně jedno. Oni čekají na ryby,“ vypráví herec.

„Ale na tom Slovensku je to samozřejmě face to face, tam se jim to nepovedlo. Je jich tam moc. Bigotní chránění sebevzácnější šelmy nikdy nepřináší nic dobrýho,“ říká Háma, který je sám nimrodem. „Jezdím tam každý rok na pět dní do Velké Fatry a aspoň dvakrát se za tu dobu potkám s medvědem.“

Zatím všechna setkání přežil bez úhony. Z devadesáti procent před ním medvědi coby plachá zvířata utekli. „Ale mám i zážitek, který je ve mně zapsaný jako nejvýraznější setkání s méďou. Šli jsme s kamarádem lesem, najednou se odněkud vynořilo medvídě a běželo směrem k nám. V tu chvíli se na horizontu objevila jeho máma s dalším bráchou. Postavila se na zadní, pak padla na všechny čtyři a vydala se naším směrem. Doběhla medvídě, dala mu facku, až z té cesty spadlo, stála, koukala na nás a až když se to mládě vyškrábalo zpátky na pěšinu, ohlídla se a společně s ním odkráčela. Celou dobu přitom byla jenom padesát metrů od nás,“ prozradil herec a moderátor.

„To byla situace, kdy jsem byl zcela paralyzovaný. Kdyby udělala dalších deset kroků, museli bychom ji zastřelit, což by bylo hrozně krutý. Naštěstí se to nestalo, ale ta situace fakt není úplně dobrá. Letos chodilo v Ružomberku na hřbitov šest medvědů žrát svíčky, dva z nich museli být utraceni. Měli bychom si z toho vzít ponaučení. Ono je strašně důležité starat se o zvířata a chránit je, ale nikdy to nesmí dojít do extrémů jako se to stalo na Slovensku,“ říká Háma.

Když se ptal v Kanadě, co má dělat, pokud se v divoké přírodě setká s medvědem, odpověděli mu stručně: „Nedělejte nic, medvěd se o všechno postará sám.“