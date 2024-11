Aleš Cibulka vytáčí svého partnera. Schválně mu šoupe s hrníčky

Všichni se tomu zasmáli, protože ti dva si ze sebe dělají legraci neustále, jenomže je to pravda. Populární moderátor Aleš Cibulka, jehož rozhlasový Tobogán navštívila řada známých osobností, zápasí s pravopisem. „Mě a mně mu vysvětlují už dvacet čtyři let,“ říká Jagelka a Cibulka kontruje: „My umělci to ale máme jinak.“

Cibulkův kalendář vychází už posedmnácté. Historky, které znal sám jeho autor, se už všechny objevily v kalendářích z předchozích let, takže na známé osobnosti, jež můžeme vídat už jen ve filmech pro pamětníky, začali vzpomínat jejich kolegové. Letos Petr Štěpánek, jehož otec Zdeněk Štěpánek byl prvorepublikovou hereckou hvězdou. Společně se svojí manželkou Zlatou Adamovskou se zúčastnili křtu a když si herečka vzala slovo, taky to stálo za to.

Aleš Cibulka a Michal Jagelka (31. října 2024)

„Hodně těch příhod znám z Petrova vyprávění, ale jsou tam i takové, které pro mě byly nové. Nikdy nebyly nikde publikovány, nikdo je nemohl dosud slyšet, jsou vytažené pouze z Petrovy paměti a týkají se jeho dětství a mládí. Třeba ta o Adině Mandlové,“ spustila herečka. „Když jí v Míšeňské ulici, kde s rodiči bydlel, otevřel coby šestnáctiletý jinoch dveře, řekla: ‚Uhni! Jó, a kde je Zdeněk?‘ a šla dál. To já bych se na jejím místě v těch dveřích určitě zarazila a Petra pěkně zkoukla. Zdeněk by se mi asi taky líbil, ale Petr se mi líbí víc.“

Jagelka s Cibulkou oslaví příští rok čtvrtstoletí společného soužití. I když jsou oba hádaví, doma prý mívají i Itálii, nikdy nebyli v takové krizi, aby uvažovali o rozchodu. Přitom se v mnohém liší. „Já jsem pořádný, kdežto Aleš bordelář, já řídím auto, on se nechává vozit, řidičák nemá, protože proč by si ho dělal, když ho mám já... Taky si myslím, že jsem z nás dvou moudřejší a chytřejší. Vyznám se v historii a občas mu musím vysvětlit souvislosti, které si nedává úplně dohromady. Ale v podstatě jsme bezvadná dvojice, dobře se doplňujeme,“ směje se Jagelka, který stejně jako jeho partner miluje filmy pro pamětníky.

„Zásadní je, že vše bereme s humorem a nadhledem. A pokud máte spřízněnou duši, máte pro co žít a ten život vás baví, tak potom se i ty útrapy a průšvihy, které přicházejí, zvládají mnohem líp,“ říká Jagelka, který je filmovým divákům známý především svým hlasem. Dabuje totiž Leonarda DiCaprio.

Michal Jagelka, René Zavoral a Aleš Cibulka (31. října 2024)

Oba jsou Berani, takže o momenty, kdy jeden druhého chce zavraždit, nebývá nouze. „Aleše rozčiluje, že bazíruji na tom, aby schodišťové vypínače byly ve stejné poloze, aby boty byly na svém místě, utěrky srovnané a všechny hrníčky ouškama na jednu stranu,“ přiznává svoji „úchylku“ Jagelka. „A rád mě vytáčí tím, že mi s těmi hrníčky šoupne a čeká, co já na to. Protože jsem startovací a cholerik, většinou vybouchnu. Tak takhle my si žijeme.“

„Pro mě je ale podstatné, že je Aleš bezvadný kluk, dobře vychovaný kluk, který se vymyká i svým přístupem k penězům, což je v dnešní době vzácné. Neposílá faktury, zapomene si říct o honorář… Je srdcař, což máme společné. Poctivý a slušný, a to mám na něm rád. V naší branži, ale vůbec v celé společnosti, je spousta hajzlů, podrazáků, lidí, kterým to stojí za to, že udělají hrozné věci pro pár korun. Tak těmi s Alešem hluboce opovrhujeme, tohle neděláme a jsme na to pyšní,“ říká Jagelka.

Jejich velkou vášní je péče o roubenku, kterou si před patnácti lety pořídili v Máchově kraji, když ji odkoupili od básníka Karla Šiktance. A další jejich láskou je krátkosrstý chrt Tobiáš. „Není velký ani malý, má třináct kilo a je to náš miláček,“ dodal Jagelka.