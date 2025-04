Dopadl jsem na hubu, že mě to na půl roku vyřadilo. Pomohli psychiatři, líčí Cibulka

Nedávno jste oslavil narozeniny, jste Beran. Věříte, že měsíc, den a hodina narození nás mohou skutečně ovlivnit?

Myslím, že mám všechny „správné“ beraní vlastnosti. Jsem netrpělivý, jdu si tvrdě za svým, a když se pro něco rozhodnu, není síla, která by mě zastavila. A jestli člověka nějak ovlivní astrologie? To jsem právě před časem zjišťoval. Vymyslel jsem si netradiční díl svého pořadu Sejdeme se na Cibulce. Pozval jsem lékaře bez hranic a tatínka čtyř dětí Tomáše Šebka, moderátorku Evu Perkausovou a sporťáka Honzu Smetanu. Víte, co máme společného? Všichni jsme se narodili 25. března, s Tomášem dokonce i stejný rok. Jak to dopadlo, se podívejte sami 12. dubna na TV Barrandov. Jo, a dorazí taky Elton John, i on přišel na svět 25. března. Tedy, nebude úplně pravý...

Dneska našemu společnému kamarádovi za zákeřnost při seznamování děkujeme, protože jsme zřejmě museli jeden pro druhého uzrát.