Trvá to déle v maskérně, vtipkuje Zárybnická o změnách v předpovědi počasí

„Příští týden zase budou sněžné dny,“ řekla Alena Zárybnická s tím, že má ráda, když nasněží. Navíc si trpělivě vyslechla všechny postřehy Jana Krause k počasí a jeho předpovědi v mobilní aplikaci, ve zkratce mu vysvětlila, co znamená biometeorologická zátěž a jaké faktory ji ovlivňují.

Došlo i na její koníčky. Moderátorka mimo jiné ráda létá na větroních. „Jsou místa, kde se prostě přistát nedá, a těm je dobré se a priori vyhnout,“ vysvětlila a s neskrývaným nadšením popsala, co ji na tomto ladném sportu tak fascinuje. „Létání na větroních je úplně nejbližší způsob, jak poznat atmosféru. Je to možnost vyzkoušet si, že všechny ty diferenciální rovnice a integrály fungujou a že opravdu existuje něco, co se v teoretické meteorologii počítá.“

Navíc je podle ní na větroních krásné to, že se létá bez motoru, což eliminuje nebezpečí, že by se mohl porouchat. „Obrovská výhoda tohoto sportu je také v tom, že se při něm sedí. Můj tatínek, který dobře věděl, že na tom nejsem dobře fyzicky a že ze mě nikdy neudělá dobrého sportovce, nic nenamítal proti tomu, když jsem ho poprosila v patnácti letech, abych mohla začít létat na větroni. Říkal, že je to v pořádku. A pak taky ještě říkal, že mě naučí jezdit trochu na kole a trochu lyžovat a že bych si s tím měla vystačit,“ prozradila Zárybnická.

Sama sebe nepovažuje za sportovkyni, přestože se aktivně věnuje několika sportům. Mezi těmi zimními pak dominuje skialpinismus. „Je to obrovská radost, protože se dostanete do míst, kam nevede žádná lanovka, takže se vlastně vracíte ke kořenům,“ uvedla v Show Jana Krause, kde spolu s ní na červenou sedačku usedli hudebník David Koller a vědkyně Barbara Paldus.

Na závěr pak znovu došlo na počasí, a sice na to, co se za ty roky, kdy se televizním předpovědím věnuje, změnilo. „Trvá to déle v maskérně,“ přiznala Alena Zárybnická se smíchem. „Nezměnilo se ale to, že my jsme zodpovědní za to, co říkáme a jak to říkáme. V rámci přípravy relace jsem nejen meteorologem, ale i dramaturgem, částečně grafikem a pouze krátký čas trávíme tím, že vysíláme.“