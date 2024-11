Zhubla jsem šestnáct kilo. Vánoce strávím v Česku, těší se Alena Šeredová

„Od ledna jsem zhubla šestnáct kilogramů a teď si to udržuju. Řekněme si popravdě, že to bylo strašně složité. První kila vůbec nešla dolů a pak najednou přes léto to šlo rychle a teď to udržuji, nic zvláštního,“ prozradila Alena Šeredová svým sledujícím na Instagramu.

„Stoprocentně čtyřikrát týdně cvičím, někdy přidám i o víkendu. Chodím na páse. Neběhám a dívám se přitom na filmy. Někdy ujdu i venku pár kilometrů z kopce a do kopce,“ říká.

Letošní vánoční svátky stráví celá rodina v Praze. „Stala se ze mě znovu teta, proto jsme se rozhodli, že přijedeme do Česka,“ uvedla držitelka titulu krásy z roku 1998.

Šeredová patří mezi slavné české modelky, které uspěly v zahraničí. Jejím domovem se stala Itálie, kde žije už téměř dvacet let. Věnuje se kariéře herečky a loni v červnu se na Sicílii provdala za dědice automobilky Fiat, Alessandra Nasiho (50), se kterým má čtyřletou dceru Vivienne Charlotte.

Pro italského podnikatele to byla první svatba, modelka se vdávala podruhé. První svatbu měla na pražském Vyšehradě v roce 2011, když si brala italského fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona. Exmanželé mají spolu dva syny Louise Thomase a Davida Leeho. Rozvedli se kvůli nevěře fotbalisty, který si začal s moderátorkou Ilarií D’Amico.

V Itálii, kde Šeredové přezdívají Grande Alena, se stala celebritou, když se uchytila v tamní televizi v pořadech Torno Sabato a Bubusett.