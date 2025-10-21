Premiéru jsem nezažila, emigrovala jsem, vzpomíná Růžena z Hoří, má panenko

Alena Sehnalová (78) si zahrála ve filmu jen jednou. V Hoří, má panenko hrála postavu Růženy, kandidátky na titul královny krásy. V Show Jana Krause vzpomněla na natáčení s Milošem Formanem i na to, co přišlo po něm.
K roli Růženy se Alena Květová dostala náhodou. Slavila 19. narozeniny ve stejném podniku, kde byl i Miloš Forman a členové jeho štábu. Řekli jí o číslo s tím, že by se jim hodila do nového filmu a za půl roku skutečně zavolali. Natáčení se konalo ve Vrchlabí a mladou účetní tam ochotně pouštěli z banky, kde tehdy pracovala.

„Dneska by to možné nebylo, ale za komunismu byli pyšní, že tam mají někoho, kdo je u filmu,“ vysvětluje Sehnalová.

Hoří, má panenko. Proč vlastně svět tak zaujal Formanův hasičský bál

„Ve Vrchlabí bylo veselo. Natáčelo se večer. Štáb chodil přes den lyžovat. Taky se stalo, že než se štáb sešel, tak vesnický byli opilí a Miloš řekl: ‚Dneska je konec‘ a netočilo se, tak jsme měli volno,“ vzpomíná. „Formana jsem milovala,“ říká.

Film dokončila, ale na premiéře nebyla. „Ani jsem premiéru filmu nezažila, protože se to nějak prodlužovalo, komunisti to vystřihali, přijel Carlo Ponti to řešit, vztekal se, chtěl peníze zpátky a přišli Rusové,“ popsala.

Tehdy se Miloš Forman rozhodl emigrovat a ona s partnerem taky. „Skončili jsme ve Švýcarsku, tam jsme se vzali. Já byla mladou maminkou. Pracovala jsem tam v bance. Přijímali nás dobře. Říkali, že přišla pracující inteligence,“ říká Sehnalová.

S Milošem Formanem se potkala. „Hodně jsme cestovali, protože jsme mohli. Za Milošem jsem se byla podívat v New Yorku. Chtěl buřty, klobásy a já je přivezla ze Švýcarska,“ vzpomíná.

Dnes žije Sehnalová už trvale v Praze a srší energií a optimismem, což předvedla i v Show Jana Krause. „Sháním si teď mladší kamarádky, protože všechny umírají,“ říká.

