Alena Schillerová svými rozvernými videi na sociálních sítích baví i děsí

Také u zatím posledního, šestivteřinového příspěvku s popiskem „Mladé ANO JMK – jsme trendy“ se sešlo mnoho protichůdných komentářů. Alena Schillerová zde vystupuje obklopena členy poslaneckého klubu ANO jako celebrita a hvězda v záři mobilů svých kolegů.

„Já tomu nějak nerozumím. To je doma? Nebo nějaké vystoupení? Nebo nácvik čehosi na spartakiádu? Uniká mi smysl,“ ptá se uživatelka Bara Bas. „To je nová dekadence,“ píše Vladimír Černý. „Jsem si to pustil 4x, jestli se mi to nezdá,“ komentuje uživatel El Hrochofix. „Jestli to bude stát 200 tisíc, jak ten její fotograf, tak good,“ dodává Václav Ričl.

„Schillerka“, jak si předsedkyně poslaneckého klubu ANO říká na TikToku, sdílí kromě příspěvků, týkajících se jejích osobních plánů, vizí a občasného „nahlédnutí do soukromí“, také zesměšňující a „vtipná“ videa svých kolegů.

Spadeno má například na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Videa s ním jsou nazvaná například „Výsměch za zády Válka! Jeho náměstek se neudržel“ či „Válek utíká před novináři. Chvíli Jordan, chvíli Bolt“.

„Alenčině“ kritice na TikToku neuniká ani současný ministr financí Zbyněk Stanjura. „Červená karta pro Stanjuru!“ a „Ministr bank Stanjura chystá pokuty za předčasné splacení hypoték“ jsou titulky dalších videí, u kterých fanouškovská základna tvůrkyni většinou chválí a děkuje jí za její služby v politice.

Schillerová, za svobodna Dupalová, se však nebojí ani udělat si legraci sama ze sebe. Na TikToku sdílela například i krátké video z publicistického pořadu 168 hodin, ve kterém se snaží opakovaně upravit při videohovoru svůj mobilní telefon střídavě do svislé i vodorovné polohy. „Už se stalo, no,“ napsala k příspěvku.

Během svého aktivního působení na sociálních sítích se rodačka z jižní Moravy dopustila několika kontroverzí. V první vlně koronaviru, kdy byly zavřeny všechny služby včetně kadeřnictví, se prezentovala s novým účesem, za což sklidila vlnu kritiky. V únoru 2021 pak natáčela v autě video o tom, že jede do obchodních řetězců zkontrolovat, jestli snížili cenu respirátorů. Zapomněla se ale připoutat. Za tuto jízdu v autě zaplatila pokutu 1 500 korun.

Odpůrci Schillerové rádi připomínají také kauzu, při které vyšlo najevo, že za svého fotografa a kameramana, kteří ji od září 2020 dokumentovali, zaplatila bývalá ministryně financí bezmála dva miliony korun z rozpočtu ministerstva.

Mladé uživatele sociálních sítí se v minulosti snažil zaujmout svými videi třeba taky bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který s dětmi na letním táboře ochotně natočil populární tiktokový „taneček“, k němuž se uvolil i bývalý premiér Andrej Babiš. Během své kampaně TikTok využívala mezi jinými i prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.