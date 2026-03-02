|
Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami
Alena Schillerová plesala v Brně s manželem. To nebývá často, přiznává politička
Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let
O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...
Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře
Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...
Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?
Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...
Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových
Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...
Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee
Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...
Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz
Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....
Na sobotní Ples v Intru vyrazila do Hotelu International plesat také Brňačka Alena Schillerová s manželem, podnikatelem Jaroslavem Schillerem, se kterým je už více než čtyřicet let, seznámili se...
Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji
Kvůli útokům na Blízkém východě spousta lidí uvízla v Dubaji, případně v dovolenkových destinacích, protože se přes Dubaj měli vracet. Mezi známými tvářemi, které zažily ostřelování, je například...
Kdyby přišla válka, jdu jako první a budu připravený, říká herec Jan Komínek
„Vážím si demokracie a svobody a armáda je pro mě nejlepší možný způsob, jakým ji bránit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Komínek, který se na obrazovce Primy objevuje v seriálu Kamarádi. Zatím je...
Snažím se být co nejlepším tátou, přenáším i vzorec rodičů, říká David Kraus
Herec a hudebník David Kraus (46) zavítal se svou maminkou, herečkou a výtvarnicí Janou Krausovou (72) na výstavu Titanic. V rozhovoru pro iDNES.cz se muzikant rozpovídal o výchově své dcery a...
Havel mu šel za svědka, později musel jít proti němu. Václav Sloup nebyl jen Mažňák
Diváci ho znají jako Mažňáka ze seriálu Rychlé šípy (1969) nebo řidiče Čahouna z filmů Na pytlácké stezce (1979) a za Trnkovým keřem (1980). Málokdo už ale ví, že na herectví se Václav Sloup dal...
Každá černá žena není Precious, vzkazují Hiltonové. Zaměnila herečku se zpěvačkou
Americká módní návrhářka Kathy Hiltonová, matka známější dcery Paris, se v roce 2022 účastnila pořadu Will Kathy Know Them, kde měla poznávat celebrity podle fotky. Když jí tehdy ukázali foto...
V sobotu se v Brně konal Ples v Intru. Plesat do Hotelu International přišly například Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou, Eva Decastelo či Alena Schillerová. Kdo vypadal světově a kdo naopak...
Jsem méďa, potřebuji devět hodin spánku, směje se misska Kateřina Sokolová
Modelka Kateřina Sokolová (36) má sice malou dceru, přesto zvládá řadu pracovních aktivit a stojí za svým čtvrtým nadačním galavečerem. Miss České republiky 2007 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o...
Bylo těžké potlačit křivdu, vzpomíná na Jiřího Pomeje vdova Andrea
Dýdžejka Andrea Pomeje (37) nedávno hrála v Egyptě a přiznala, že právě hudba nejlépe vystihuje její energii. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na rozchod s hercem Jiřím Pomejem, který tehdy...
Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi
Krasobruslaři Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi původně bruslili každý zvlášť. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka sourozenci prozradili, jak se z nich stal sportovní pár, jaká úskalí to obnáší a...
Zpěvačka Tereza Černochová překvapila fanoušky, žije s kolegou z Monkey Business
Tereza Černochová (42) se před dvěma lety přestěhovala na Šumavu a dlouho mlžila o tom, kdo je jejím současným partnerem. Podle nejnovějších informací, které překvapily i řadu dlouholetých fanoušků...