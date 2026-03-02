Alena Schillerová plesala v Brně s manželem. To nebývá často, přiznává politička

Renato Salerno
  10:30
Na sobotní Ples v Intru vyrazila do Hotelu International plesat také Brňačka Alena Schillerová s manželem, podnikatelem Jaroslavem Schillerem, se kterým je už více než čtyřicet let, seznámili se během studií a vychovali společně dvě děti. V rozhovoru pro iDNES.cz ministryně financí prozradila mimo jiné to, jak moc sleduje módní trendy a co je pro ni při výběru šatů důležité. Řeč byla nečekaně i o filmu Dědictví s Bolkem Polívkou.
Alena Schillerová s manželem (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28. února 2026)
Alena Schillerová (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28. února 2026)
Alena Schillerová s manželem (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28. února 2026)
Ples v Intru 2026: Alena Schillerová s manželem Jaroslavem
27 fotografií

Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28....

Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....

2. března 2026  11:07

Alena Schillerová plesala v Brně s manželem. To nebývá často, přiznává politička

Alena Schillerová s manželem (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28....

Na sobotní Ples v Intru vyrazila do Hotelu International plesat také Brňačka Alena Schillerová s manželem, podnikatelem Jaroslavem Schillerem, se kterým je už více než čtyřicet let, seznámili se...

2. března 2026  10:30

Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik

Kvůli útokům na Blízkém východě spousta lidí uvízla v Dubaji, případně v dovolenkových destinacích, protože se přes Dubaj měli vracet. Mezi známými tvářemi, které zažily ostřelování, je například...

2. března 2026  9:23

Kdyby přišla válka, jdu jako první a budu připravený, říká herec Jan Komínek

Jan Komínek (11. února 2026)

„Vážím si demokracie a svobody a armáda je pro mě nejlepší možný způsob, jakým ji bránit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Komínek, který se na obrazovce Primy objevuje v seriálu Kamarádi. Zatím je...

2. března 2026

Snažím se být co nejlepším tátou, přenáším i vzorec rodičů, říká David Kraus

David Kraus a jeho maminka Jana Krausová (výstava Titanic, Praha, únor 2026)

Herec a hudebník David Kraus (46) zavítal se svou maminkou, herečkou a výtvarnicí Janou Krausovou (72) na výstavu Titanic. V rozhovoru pro iDNES.cz se muzikant rozpovídal o výchově své dcery a...

2. března 2026

Havel mu šel za svědka, později musel jít proti němu. Václav Sloup nebyl jen Mažňák

Premium
Václav Sloup (uprostřed) jako Mažňák v seriálu záhada hlavolamu.

Diváci ho znají jako Mažňáka ze seriálu Rychlé šípy (1969) nebo řidiče Čahouna z filmů Na pytlácké stezce (1979) a za Trnkovým keřem (1980). Málokdo už ale ví, že na herectví se Václav Sloup dal...

1. března 2026

Každá černá žena není Precious, vzkazují Hiltonové. Zaměnila herečku se zpěvačkou

Kathy Hiltonová na udílení People's Choice Awards (Santa Monica, 18. února 2024)

Americká módní návrhářka Kathy Hiltonová, matka známější dcery Paris, se v roce 2022 účastnila pořadu Will Kathy Know Them, kde měla poznávat celebrity podle fotky. Když jí tehdy ukázali foto...

1. března 2026  10:38

Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami

Móda z Plesu v Intru 2026: Sexy Decastelo i Kubelková, MMA zápasník šokoval...

V sobotu se v Brně konal Ples v Intru. Plesat do Hotelu International přišly například Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou, Eva Decastelo či Alena Schillerová. Kdo vypadal světově a kdo naopak...

1. března 2026

Jsem méďa, potřebuji devět hodin spánku, směje se misska Kateřina Sokolová

Kateřina Sokolová

Modelka Kateřina Sokolová (36) má sice malou dceru, přesto zvládá řadu pracovních aktivit a stojí za svým čtvrtým nadačním galavečerem. Miss České republiky 2007 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o...

1. března 2026

Bylo těžké potlačit křivdu, vzpomíná na Jiřího Pomeje vdova Andrea

Andrea Pomeje (Praha, 19. ledna 2023)

Dýdžejka Andrea Pomeje (37) nedávno hrála v Egyptě a přiznala, že právě hudba nejlépe vystihuje její energii. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na rozchod s hercem Jiřím Pomejem, který tehdy...

1. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle

Krasobruslaři Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi původně bruslili každý zvlášť. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka sourozenci prozradili, jak se z nich stal sportovní pár, jaká úskalí to obnáší a...

28. února 2026  14:24

Zpěvačka Tereza Černochová překvapila fanoušky, žije s kolegou z Monkey Business

Roman Holý a Tereza Černochová (25. září 2025)

Tereza Černochová (42) se před dvěma lety přestěhovala na Šumavu a dlouho mlžila o tom, kdo je jejím současným partnerem. Podle nejnovějších informací, které překvapily i řadu dlouholetých fanoušků...

28. února 2026  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.