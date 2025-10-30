„Už při první návštěvě mě tohle místo zcela okouzlilo – doslova mi přirostlo k srdci – a od té doby se sem každý rok vracím. Postupně jsem nadchla i manžela, dceru s vnučkou a několik kolegyň. Všichni byli stejně jako já unešeni nejen léčivou silou místní vody, ale i celkovou atmosférou,“ říká známá herečka, kterou jsme zastihli v Lázních Teplice v Čechách před vstupem do 36°C teplé Císařské lázně.
Alena Procházková je nadšená, jak je v severočeských lázních vše krásně na dosah – lázně obklopené parkem, kavárny, divadlo, malé obchůdky. Dokonce si tam s dcerou vytvořily krásnou tradici – každý rok v Teplicích společně vybírají vánoční dárky.
Ani kopec není překážkou
Letos přijela Alena Procházková, dlouholetá opora Divadla na Vinohradech, která excelovala v mnoha televizních seriálech i filmových rolích, do Lázní Teplice tři měsíce po reoperaci kyčle. „Dlouhé týdny mě trápila bolest, těžko jsem usínala a jizva stále bolela. Ale od chvíle, kdy jsem v péči zdejších odborníků, se všechno začalo obracet k lepšímu. Po dvou týdnech v lázních usínám klidně a spokojeně, bolest ustoupila a cítím se skvěle. Kloub mi slouží tak, že zvládám i výšlapy do kopce, denně si dopřávám svůj okruh zámeckou zahradou, dokonce už jsem tak daleko, že začínám zapomínat berli,“ libuje si Procházková.
Lázně Teplice pro ni nejsou jen místem léčby, ale i odpočinku – pro tělo i duši. Teplice jsou přitom nejstarší lázně ve střední Evropě, jsou už po staletí synonymem pro úlevu pohybového aparátu: od bolavých zad přes zatuhlé šíje až po opotřebované klouby. Srdcem lázní je přírodní pramen Pravřídlo, který se pod zemí tvoří už více než 18 000 let.
Z vulkanického masivu putuje pramen přímo do všech van a bazénů, aniž by ztratil jediný gram své síly. S teplotou kolem 42 °C přináší nejen hřejivý komfort, ale i prokazatelný léčebný účinek na klouby, svaly a páteř. Kombinace minerálů, radonu a geotermální energie podporuje prokrvení, tlumí záněty, vyživuje a působí proti degenerativním změnám.
Lázně na klouby
Teplické lázně se specializují na problémy pohybového aparátu – od bolestí zad přes artrózu až po rehabilitaci po úrazech a operacích. Lázeňský program zde kombinuje více než 70 druhů terapií, které dohromady vytvářejí komplexní systém léčby i prevence.
„Po ponoření do léčivé vody následuje zábal, který udržuje vstřebané teplo a minerály, a pak masáž, jež účinek procedury znásobí. Pod vedením fyzioterapeutů se pak obnovuje správný pohybový stereotyp. Elektroterapie, magnetoterapie nebo laser zase zmírňují bolest a zánět, zatímco masáže zlepšují krevní oběh a výživu tkání. Přesně tak to u nás zažívá i Alena Procházková,“ říká zdejší obchodní ředitelka Yveta Slišková.
Součástí terapie je také například hydrokinezioterapie, tedy cvičení ve vodě, které šetří klouby, ale přitom účinně posiluje svaly. Výsledkem je lepší pohyblivost, stabilita i celková kondice.
Prevence, která se vyplatí
Teplická léčba není jen o nápravě problémů, ale i o jejich předcházení. Pravidelný pobyt v termální vodě doplňuje tělu důležité minerály, zpomaluje opotřebení chrupavek a pomáhá oddálit vznik artrózy. Ideálně tak zapadá do rostoucího trendu zájmu o dlouhověkost a udržení těla v dobré kondici až do vysokého věku.
„Mnoho hostů přijíždí právě proto, aby si kondici udrželi, nikoliv až když o ni přijdou. Léčivá voda z Pravřídla podporuje tvorbu kolagenu, brání řídnutí kostí a přirozeně regeneruje namáhané svaly i klouby. Z lázeňského pobytu se tak stává nejen dovolená, ale i investice do vlastního zdraví,“ uvádí Slišková.
Kde voda léčí
Jedinečný komplex Thermalium zabírá celé nádvoří Lázní Beethoven. Hosté se zde doslova koupou v léčivém prameni – ve stoprocentním Pravřídle. K dispozici je tu více než sto masážních a rehabilitačních prvků, Kneippův chodník pro cirkulaci krve i saunový svět s finskou, solnou, parní či tropickou saunou.
A pokud chcete svému tělu dopřát maximální péči, vydejte se po koupeli na masáž. Teplá voda rozšíří cévy, zlepší přísun kyslíku i živin a umožní, aby masérské doteky působily hlouběji.
Péče s puncem historie
Teplice mají ještě jednu přidanou hodnotu. Kromě toho, že zdejší procedury kombinují tradici s moderní medicínou, je plusem také to, že relax probíhá v místech, kde svá těla léčili i králové a císařové. Však zdejší lázně vznikly už ve 12. století.
Jen si to představte. V přízemí voní kavárna s terasou do parku, v patře se cvičí a rehabilituje. Na dosah je divadlo, koncertní síň i lázeňské parky, které vybízejí k procházkám. Jak říká paní Procházková, tady se regenerace těla propojuje s odpočinkem pro mysl.
Zima patří teplu. A teplo patří Teplicím
Už máte plány pro mrazivé dny? Právě zimní měsíce patří mezi nejoblíbenější období pro lázeňské pobyty. Horká voda, vůně minerálů a klid parků navozují pocit, že se svět na chvíli zastavil a to jen proto, aby mohl začít znovu, zdravější.
A jedna perlička na závěr. Vlastní jméno Teplice je slovanského původu a znamená místo s vývěrem teplých pramenů. Starší forma je rodu ženského, „ta teplice“. Což se používalo zhruba do 17. století, poté začala postupně převládat množná forma „ty teplice“. Pravděpodobně proto, že se zde nacházelo více pramenů.