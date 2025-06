„Kachyňa byl chytrej a asi chtěl mít na holku bez zkušeností více času, tak si mě nechal na konec. Byly tam holky z hereckých škol, z konzervatoře z Brna, z Ostravy, z VŠMU, DAMU, JAMU a pak nějaká Mihulová,“ vzpomíná herečka na den, který jí změnil život.

Alena Mihulová s manželem Karlem Kachyňou a dcerou

Studovala totiž ekonomku a na konkurz šla v podstatě ze zvědavosti. Tam ji režisér nechal obléct rovnou do kostýmu, tedy do saténové podprsenky a punčoch s podvazkovým pásem.

„Věděl, co se mu líbí. Moc pěknej kostým pro sedmnáctiletou holku, která byla nepopsaný list. On u té kostýmovky seděl mezi štendrama a tak si prohlížel ty kostýmy, jaké mi dávají. A já jsem si říkala, panebože, tam sedí nějakej dědek a čumí. Ještě, že to dělal! Byl s ním hezký život. Byli jsme pak spolu asi deset let, pak jsme se vzali, pak se narodila Karolka, naše dcera. Mezi námi bylo 41 let, z dnešního pohledu už to není tak hrozný. Byli jsme ale jedni z prvních, ale zdaleka ne poslední,“ vzpomíná na muže svého života Alena Mihulová, která mu zásadně říká příjmením.

„Mluvím o něm jako o Kachyňovi, ale jemu jsem říkala Macku nebo Mišo. Protože se mi tak podepisoval na vzkazy,“ prozradila herečka.

S legendárním režisérem má dceru Karolínu, která se velmi úspěšně věnuje sociálním médiím. V rozhovoru s Honzou Dědkem herečka překvapila informací o tom, kde ji vychovávala! „Žijeme v bývalé márnici. Máme původní plánek domu a tam je napsáno: komnata pro šest mrtvol, komnata pro osm mrtvol. Když bylo Karolínce asi deset, vyprávěla to návštěvě. Říkala: Můj pokojíček je pro šest mrtvol,“ pobavila Alena Mihulová.