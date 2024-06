Selfpromo typu profilů na sítích moc nepotřebuju, říká Alena Mihulová

Slavnostní festivalové galavečery si žádají speciální pokud možno zbrusu nové róby. Jak vypadá takový váš festivalový šatník?

Letos jsem do kufru přibalila nádherný model od skvělé návrhářky Gábiny Páralové. Chci jí moc poděkovat za její rychlost, vše bylo hotové do pár dnů, i s látkou z Vídně a expresním doručením z Brna! Nebyla to naše první spolupráce, Gábina mě už v roce 2021 oblékala na galavečer Českého lva. Ale to byl zrovna ten nešťastný covid, takže Český lev sice byl, ale nakonec bez široké audience, takže ani já ani šaty jsme si tehdy společný večer moc neužily.

Od svého triumfu v roce 2019, kdy jste na Mezinárodním filmovém festivalu získala cenu za hlavní roli ve filmu Domácí péče, jste v Karlových Varech každoročně stálým hostem. S čím jste přijela letos?

Za pár dní na festivalu slavnostně uvedeme nový film Jiřího Havelky Zahradníkův rok, který je volně inspirovaný stejnojmennou sbírkou fejetonů Karla Čapka. Hraju v něm roli starostky a musím přiznat, že účast na projektu jsem přijala ze dvou důvodů. Kvůli Jirkovi Havelkovi, z jehož Vlastníků jsem byla naprosto nadšená, a pak kvůli Oldovi Kaiserovi. Moc jsem si přála jednou si s ním zahrát. Jeho výkon je v tom filmu obdivuhodný, na to, že v něm hraje hlavní roli, v ní totiž skoro nemluví!

Jak vůbec vypadá takový váš festivalový den?

Přijde mi, že na karlovarském festivalu panuje zvláštní časová smyčka. Člověk je jakoby vytržen z běžné reality a vznáší se na obláčku toho, co normálně nezažívá. Tedy společenská setkávání, kamarádi, které vidíte tak jednou za rok, doprava limuzínou sem a tam, úžasná péče v salónu Marie Mixové a tak dále a tak dále. Je to hektika, ale moc milá.

Nemusí mít člověk na něco takového dobrou fyzičku?

To nevím, ale já jí rozhodně nemám. (smích) Sport a cvičení mi nic neříkají. A všechny ty běžce a cyklisty, které čas od času ve městě potkávám, ve skrytu duše obdivuji, protože na tohle já nemám jedinou buňku v těle.

Takže se držíte ve formě aspoň jídlem?

To bych taky neřekla. Já jsem expert na polévky, dcera Karolína na to všechno ostatní. Nijak moc skladbu jídelníčku neřešíme, spíš labužnicky konzumujeme to, co nám nejvíc chutná.

Alena Mihulová a její dcera Karolína Kachyňová (29. června 2024)

Vaše dcera je navíc expertka v oblasti sociálních sítí, jak je možné, že vy sama nemáte profil na Facebooku či Instagramu?

Karolínka by vám na to řekla asi tohle: Instagram je dobrý k tomu, když potřebujete prodat nějaký produkt nebo službu. Což se týká specifických profesí, ale ne moc té mojí. Moje herecké portfolio existuje na internetu i mimo sociální sítě, takže já selfpromo tohoto typu moc nepotřebuju. Samozřejmě, když to herce baví, to je jiná. Což ale absolutně není můj případ.

V televizní minisérii Iveta jste ztvárnila matku zpěvačky Ivety Bartošové. Měla jste tendenci se se Svatavou Bartošovou kvůli studiu postavy setkat?

Já bych se s ní bývala sešla moc ráda, bohužel k tomu ale nedošlo. Pro herce, který ztvárňuje skutečnou žijící postavu, je tohle vždycky lepší. O mamince Ivety toho obecně není moc známo, takže jsem vycházela spíš ze svých pocitů.

Byla jste fanynkou Ivety Bartošové?

Její písničky jsem samozřejmě znala a měla je ráda, ale fanynkou jsem já nebyla nikdy nikoho. Počkejte, vlastně ano! Platonicky jsem kdysi byla zamilovaná do španělského herce Sancha Gracii. (smích)

S tím tedy asi souvisí vaše známá vášeň pro španělštinu? Už jste mimochodem posunula výukový level na aplikaci Duolingo?

Ježíš, já ani nevím, že tam jsou nějaké levely! Spíš řeším gramatiku a minulé časy, které mě trápily a trápí i v angličtině. Tohle já prostě necítím. Minulost mi podle všeho asi nic neříká, žiju nejspíš přítomným okamžikem. I v lingvistice.

Jak vypadá takové vaše procvičování v praxi?

Snažím se o to při každé dovolené ve Španělsku, kam jezdím dost pravidelně. Jednoduše se třeba dám na ulici do řeči s babičkou, jestli neví, jak se dostanu do kostela. A konverzace je na světě!

Vy chodíte do kostela?

Chodím, ale ne z důvodů, pro které jsou kostely primárně určené. Fascinuje mě jejich architektura a taky ten klid. Navíc, ve Španělsku je tam úžasný chládek. Jestli se ale ptáte na mou víru, ano, něco svého takového mám. Věřím v to, že nás cosi přesahuje a co mě jako člověka činí hodně malinkým.

Je pravda, že ke španělštině teď přiberete ještě bulharštinu?

Do bulharského Primorska jezdíme už roky a trávím tam čím dál tím víc času, takže logicky se snažím naučit těch pár slov, abych místní uměla pozdravit, poděkovat jim a podobně. Jsou to moc milí a pohostinní lidé. A to jídlo! V Bulharsku poznávám, jak opravdu chutná rajče nebo paprika. Mňam!

Sama říkáte, že váš talent na jazyky souvisí s vaším dobrým hudebním sluchem. Možná je na čase někde si i zazpívat?

Když zpívám v roli a mám na sobě kostým, tak to je v pořádku, ale jinak bych veřejně nikde radši nezpívala. I když teď se možná něco na ten způsob malinko rýsuje. Můj kamarád píše šansony a dává dohromady takové komponované pořady. Jeden s Alenou Antalovou jsem už měla možnost vidět a moc se mi líbil. Tak možná přeci jen něco bude!