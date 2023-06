Mihulová o dospívání v internátě i Kachyňovi: Dětství jsem prožila až s ním

V čem jste na dceru Karolínu Kateřinu pyšná?

Ve všem. Na rozdíl ode mne, která jsem vztah s Kachyňou deset let tajila a bála se, že mě lidi odsoudí, ona žije v pravdě. V osmnácti mi řekla, že se jí líbí holky, vzdělává se a ohromně na sobě pracuje. Duševně i fyzicky – plave, běhá… trénovala dokonce na půlmaraton. Je fantastická.

Co jste se dozvěděla o sobě, když se vám svěřila?

Potvrdila jsem si to, co jsem si o sobě myslela: že jsem tolerantní a řídím se heslem žij a nech žít. Řekla mi to a odešla do školy. Chvíli jsem si sice pobrečela, ale jen proto, že mi bylo líto, že na to sebeuvědomění byla doteď sama.