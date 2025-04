Myslela jsem si, že mě lidi spíš nemají rádi, přiznává Alena Doláková

Co jako první nalistujete, když se vám do rukou dostane Harper’s Bazaar?

Hrozně ráda čtu různé sloupky, fejetony, tady ty vtipné záležitosti. Nebo když je tam rozhovor s nějakou mojí kamarádkou třeba. No a samozřejmě obrázky.

Pamatujete nějaké focení módního magazínu, že vás skutečně uchvátilo a toužila jste být tváří toho editorialu?

Přiznám se, že jsem se nikdy nějak neviděla v tom módním světě. Vždycky jsem se viděla spíš ve filmech. Navíc být modelka s mojí „nížkou“ nebo pózovat do časopisu... Ale včera jsem zrovna fotila. Přijde mi to hrozně nepřirozené. Ono to potom na fotce vypadá dobře, ale nevím. Není to moje úplně nejoblíbenější disciplína. Módu miluju, ráda se hezky obleču, ale to pózování není mých top pět. Mám jiné věci.

Nerada z pozice herečky berete kšeft modelkám?

Přesně tak.

Co najdeme ve vašem šatníku? Jaké kousky jsou v něm stěžejní?

Jsou tam asi čtvery džíny z Levisu, nějaká obyčejná trička a saka. Já toho mám vlastně strašně málo, furt se toho zbavuju a nechávám to kolovat. Mám také oversized mikiny, které jsou po různých klucích.

Když si prozradíme realitu českého showbyznysu, herečky se občas nechají nastylovat na event, ale kolik je to stojí z vlastní kapsy?

Styling je drahá věc. Účtují si za něj klidně deset patnáct tisíc. Takže je dobré mít nějakého stylistu po svém boku, který z vás nevydře duši. Ale své konkrétní částky asi prozrazovat nebudu. Ale je to drahé být celebrita. Strašně drahé. Já jsem sem třeba musela jet metrem a ten lístek stojí hodně.

Když se vrátíme k vaší práci. Jaká vlna zájmu přišla po premiéře seriálu Studna?

Mě to hrozně překvapilo. Myslela jsem si, že mě lidi spíš nemají rádi. Psalo mi ale strašně moc lidí, jak se jim líbila ta postava, její různé vrstvy. Vlastně jsem se toho i bála, protože ta postava není úplně prvoplánově kladná. Vlna lásky, podpory a nadšení a toho, že mi píšou lidi, že mě třeba mají už rádi od mých sloupků nebo od Holeny, byla úplně až dojemná. Byla jsem z toho úplně dojatá. Krásné to je.

Je to svým způsobem droga dostávat tyto pozitivní reakce? Je to návykové?

Není. Nebo pro mě ne. Já dělám herectví z úplně jiných důvodů. Dělám jej proto, abych prozkoumávala různé lidi a byla těmi lidmi. Ale samozřejmě to potěší.