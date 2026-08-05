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Po natáčení v sektě jsem měla noční můry. Pomohl mi terapeut, říká Alena Doláková

Aneta Dědková
Celý pořad   10:00
Alena Doláková patří k herečkám, které si pečlivě vybírají role. Přiznává ale, že některé postavy si vybírají daň i po skončení natáčení. V pořadu FameCzech promluvila o psychicky náročných rolích, terapii, feminismu i tom, proč se po půlnoci bojí jezdit noční tramvají.

FameCzech

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Herečka a stand-up komička Alena Doláková
Alena Doláková (7. ledna 2025)
Michal Balcar a Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)
Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)
51 fotografií

Herečka, spisovatelka a stand-up komička Alena Doláková přiznala, že některé role v ní zůstávají ještě dlouho po natáčení. Zvlášť silně na ni zapůsobilo natáčení připravovaného projektu My nejsme sekta, ve kterém se objeví po boku Tatiany Dykové, Sarah Haváčové nebo Matěje Hádka.

„Bylo to ultra náročné, protože to, kam může dojít manipulace a jak moc lidé potřebují v životě nějakou jistotu, mnou opravdu otřáslo,“ popsala herečka v rozhovoru v novém pořadu FameCzech. Dodala, že po psychicky náročném natáčení měla problém se od role odpoutat a musela vyhledat pomoc terapeuta.

Psychoterapii považuje za běžnou součást své profese. „Je to můj nástroj. Stejně jako chodím na fyzioterapii, chodím i na terapii. Po takové roli je důležité si o tom s někým promluvit,“ vysvětluje Doláková. Zároveň ale dodává, že si uvědomuje, jak je herecká profese ve srovnání s jinými povoláními stále velmi privilegovaná.

FameCzech

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Herečka zavzpomínala také na období, kdy odjela do Hollywoodu. Původně proto, že chtěla především vystoupit ze své komfortní zóny a naučit se lépe pracovat před kamerou. Nakonec ji právě pobyt v Americe přivedl ke psaní a později i ke stand-upu. Dnes podle svých slov nemusí čeští herci za zahraničními příležitostmi odjíždět, protože mezinárodní produkce stále častěji vznikají i v Evropě.

Řeč přišla během rozhovoru pro FameCzech také na současné postavení žen ve společnosti. Přestože se Doláková už nechce označovat především za feministku, zdůrazňuje, že základní principy feminismu považuje stále za samozřejmost.

Už nepotřebuji všude být a všechno vyzkoušet, říká Alena Doláková

„Nebýt feministka mi přijde jako nesmysl. Jsem hrozně vděčná za to, co ženy před námi vybudovaly. Jen nechci být vnímaná jen jako feministka nebo člověk s jedním názorem,“ uvedla.

Otevřeně promluvila i o pocitu bezpečí. Přiznala, že se jako mnoho dalších žen necítí komfortně, když jde sama v noci domů. „Po půlnoci už mě v noční tramvaji neuvidíte. Já se bojím,“ říká. Podle Dolákové si mnoho žen ani neuvědomuje, jak moc jejich každodenní rozhodování ovlivňuje snaha vyhnout se nebezpečným situacím.

V rozhovoru se herečka zamyslela i nad tím, odkud pramení její smysl pro humor. „Čím je člověk traumatizovanější, tím je vtipnější,“ míní Doláková a přiznává, že právě humor jí pomáhá zpracovávat těžké životní situace.

Jak Alena Doláková obstála v hereckých výzvách a co prozradila o randění i svých red flags, sledujte v novém díle pořadu FameCzech.

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