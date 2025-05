„Slyšela jsem hlas lásky. On by za mnou nikdy nepřišel, protože to ta rodina tři sta let dělá a on je jediný syn, tak jsem musela já za ním,“ prozradila Antalová.

Sama jako dítě přitom v cirkusu nikdy nebyla. „V nějakých situacích jen poslouchám a vůbec nepřemýšlím, jestli ano, nebo ne. To jsou takové věci, které musím splnit v životě. A tohle byla jedna z těch věcí, že jsem dala výpověď v divadle,“ popsala herečka, která s Berouskem strávila tři roky a zůstali přáteli.

Jiří Berousek přišel dokonce v roce 2005 na její svatbu s podnikatelem Josefem Juráčkem.

S ním má herečka tři dcery: Alenu (19), Elenu (17) a Marii (13) a jednoho syna Jana (16). „Když se narodila Alenka, byla ohromně škaredá. Neměla žádné čelo, z obočí měla vlasy. My nejsme škaredí, tak jsem byla úplně hotová, že se nám narodilo tak škaredé děvčátko,“ vzpomíná Antalová.

„Potom se z ní ale vyklubalo nádherné děvče, takže když se druhá škaredá narodila, tak jsem byla úplně v klidu,“ popisuje herečka.

„Chlapec se narodil krásný, to je zvláštní. Ten byl krásný hned a vydrželo mu to. Je to fešák,“ říká o synovi Antalová.

Má mu ale za zlé, že před rokem nechal golfu. „Já doufala, že bude fantastický golfový hráč, protože jemu to tak šlo! Je hřích, že to nehraje. Mohl nám splatit hypotéku,“ míní Antalová, jejíž děti se všechny vydaly uměleckým směrem.