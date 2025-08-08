Lawrence Olivier, John Gielgud a Alec Guinness. Takové bylo v roce 2001 pořadí na stupních vítězů v hlasování o nejvýznamnějšího ostrovního herce všech dob. Alec se tohoto ocenění bohužel nedožil. Zemřel o rok dřív, ale určitě by ho velmi potěšilo. V jeho začátcích ho totiž učitelka herectví po pouhých dvou hodinách vyhodila, protože neprojevil ani špetku talentu.
Na záchodcích v Liverpoolu ho údajně přistihli v intimní chvilce s mužem. Alec se snažil vyhnout nechtěné publicitě, a tak se vydával za Herberta Pocketa, což bylo jméno postavy, kterou tehdy hrál v divadle.