Albert Čuba: Ženy jsou nejsilnější bytosti na planetě. Musí vydržet s námi chlapy

Albert Čuba o herectví a manželce

KDY BUDE NOVÁ SCÉNA

Přípravy další, moderní scény Divadla Mír jsou ve fázi projektové dokumentace, která finišuje. Do konce června by se měla podat žádost o stavební povolení. Zároveň se snažíme shánět investory a peníze. Přece jen potřebujeme stovky milionů. Pokud půjde všechno podle plánu, nové divadlo by se mohlo otevírat kolem roku 2030.

Albert Čuba Eva ho nazývá pracovitým vizionářem. Že na tom něco je, Albert dokázal, když v Ostravě v budově bývalého kina vybudoval Divadlo Mír – jednu z nejpopulárnějších scén, kde je majitelem, hercem i režisérem. S parťáky brázdí republiku s oblíbenou improvizační show Tři tygři. Objevuje se ve filmech i seriálech, třeba v Devadesátkách jako podnikatel František Mrázek.

PRO KOHO JSEM BLÁZEN

Spíš pro koho nejsem. Pořád to o mně někdo říká, ale málokdy mně do očí. Evička by mohla vyprávět. Že je Albert kvůli svým plánům blázen, slýchá pořád. Pak mi to vždycky tlumočí.

PROČ U MĚ VYHRÁLO HERECTVÍ

Vlastně s ničím nesoutěžilo, nějak jsem k němu směřoval. Dětský komik jsem zrovna nebyl, ale určité dispozice se u mě objevovaly. Když paní učitelka hledala dobrovolníky pro recitační soutěž, jako jediný jsem zvedl ruku. Přitom nebylo většího trapasu než zúčastnit se téhle akce. Ale já uměl zpaměti jednu z pohádek Jana Wericha.

ZA CO EVU OBDIVUJU

Jak je inteligentní, cílevědomá a silná. Ženy jsou nejsilnější bytosti na planetě. Musí vydržet s námi chlapy, což už samo o sobě je výkon. A čím déle vydrží, tím jsou silnější.

V ČEM SE LIŠÍME

Evička je mnohem víc pořádkumilovná než já. Když není doma, deset minut před jejím příjezdem začínáme s dětmi šílet a snažíme se aspoň trochu uklidit. Jinak jsme v podstatě stejní. Hodně pracovití, houževnatí a cílevědomí lidi, kteří se za každých okolností snaží ke druhým chovat slušně.

KDO JE LEPŠÍ NA SVAHU

Evička je výborná na lyžích i na snowboardu. Já na lyžích prostě neumím zatočit. Jedu, dokud do něčeho nenarazím. Na snowboardu pro změnu vyvinu takovou maximální rychlost, že každý, kdo by šel vedle pěšky, by byl rychlejší. Umím jen na snowscootu, což je taková zimní koloběžka, na které skoro nikdo nejezdí. V celých širých Alpách nás naposledy bylo asi devět.

PO KOM JSOU DĚTI

Po mně, manželce, hodně i po prarodičích. Takový genetický guláš. S Evičkou si myslíme, že v našich stopách nepůjdou.

(Eva: Jsem o tom natolik přesvědčená, že už jsem prodala některé své učebnice, které by bylo možné zdědit.)

Daniel je docela tvůrčí, věnuje se hudbě. Otázkou je, jak do tohoto oboru jednou promluví umělá inteligence. Eliška se chystá na střední školu do Ameriky. Radím jim studovat ekonomii, protože ekonomem můžete být v knihovně, v továrně... Kdekoli.

Eva Čubová o seznámení i medicíně

KDE JSME SE POZNALI

V Českém Těšíně. Oba jsme byli jako diváci na premiéře a po ní na sebe narazili v divadelním klubu.

(Albert: Nenápadně jsem si přisedl, ale ona za pár minut odešla. Tak jsem jí poslal esemesku, jestli by nešla na kafe.)

Podepsal se jako „ten, co na tebe pořád tak koukal“. Byla jsem zvědavá.

Eva Čubová Eva Čubová s manželem S Albertem se dali dohromady před osmnácti lety, o dva roky později se vzali. Mají šestnáctiletou Elišku a čtrnáctiletého Daniela. „Myslím, že nebudou dělat to co my,“ odhadují Eva s Albertem. Medicínu vystudovala v Olomouci. Má atestace z interny a klinické výživy. Dřív pracovala v Městské nemocnici Ostrava, nyní působí na interní JIP v havířovské nemocnici.

JÁ JAKO HEREČKA

To je hodně silné slovo. Díky tomu, že jsem baletila, jsem si zatančila v Českém Těšíně v divadle v představení Divotvorný hrnec. A tam mě Albert viděl poprvé.

(Albert: Ještě dva roky před naším seznámením. Evičky si na jevišti nešlo nevšimnout.)

Měla jsem taneční sólo oblečená do celotělového trikotu s fíkovým listem na intimních partiích.

ZA CO ALBERTA OBDIVUJU

Je to nesmírně inteligentní chlap s vizemi do budoucna. Umí vnímat svět a podle toho se zařídit. Dokáže předvídat, co se stane. Líbí se mi jeho férovost a ryzost. Můžete si být jisti, že na vás nebude nic hrát.

V ČEM SE MI NEJVÍC LÍBIL

Ve dvou hrách jsem ho naprosto zbožňovala. V Penzionu pro svobodné pány, který se hrál v Komorní scéně Aréna, a v Brouku v hlavě z Divadla Mír, kde měl legendární dvojroli, který měl bohužel v prosinci derniéru. Vnímám i televizní role, jako Mrázek byl odporný, ale jsme spíš divadelní rodina.

KDO JE DOMA NEJVTIPNĚJŠÍ

Bezesporu syn Daniel, velký srandulín.

(Albert: Já musím být ve formě, abych byl vtipný i doma. Jsem poměrně velký introvert.)

Lidi, kteří Alberta neznají, jsou při prvním setkání překvapení, že jen sedí a poslouchá.

V ČEM JE DOMA CEPUJU

S ohledem na svoji atestaci hodně řeším, co budeme jíst. A všechny nutím k pohybu.

(Albert: Musím vždycky na tajňačku, když jedu z divadla, zastavit u fastfoodu.)

Když doma řekne, že večeři nechce, že nějak nemá hlad, je mi hned jasné, kde byl. A já se tu dělám s hráškovým krémem. Když o víkendu sloužím, dočkají se děti díky Albertovi smažáku a hranolek.

JAK ČASTO JSEM U KONÍ

Zhruba poslední dva roky jsou koně můj velký koníček. Dokonce jsem si pořídila vlastního, mám ho na ranči asi dvě minuty od našeho domu. Zrovna dneska jsem se vrátila ze Srbic z kurzu pro jezdce.

KDY U MĚ VYHRÁLA MEDICÍNA

Zvažovala jsem chemii nebo biochemii, ale nakonec jsem si říkala, že medicína je pro mě uchopitelnější i do života. Vždycky mě zajímalo, jak to v těle funguje. Definitivně jsem se rozhodla ve třeťáku na gymplu.