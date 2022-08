Obézní dětská televizní hvězda chce zhubnout díky operaci

Dětskou hvězdičku proslavil v roce 2011 americký televizní pořad Toddlers & Tiaras. V ní vystupovaly malé účastnice miss a odhalovaly nejen svá těla, ale i své životy. Popularita Honey Boo Boo rychle nabírala na síle, a tak se zanedlouho dočkala i vlastního televizního pořadu.

Dnes se Alana Thompsonová věnuje především studiu na střední škole, stále se však objevuje v reality show své matky June Shannonové s názvem Mama June: Road to Redemption. Nejvíc ovšem bojuje se svou váhou. Se svými více než 120 kilogramy trpí velmi vysokou nadváhou.

„Určitou roli v tom hraje genetika, ale když jsem byla hodně mladá, brala jsem steroidy a byla jsem pořád nemocná. Musela jsem prostě pořád brát léky, takže jsem kvůli tomu byla vždycky větší dítě,“ vysvětlila Alana Thompsonová.

Alana Thompsonová s matkou a sestrou v reality show Here Comes Honey Boo Boo (2012)

Do zdlouhavých diet a cvičení se jí však podle jejích slov příliš nechce. V boji s váhou jí má pomoct operace v přepočtu za více než 300 tisíc korun. „Vím, že bych mohla chodit do posilovny, vím, že bych mohla držet dietu, ale už jsem to zkoušela. Snažila jsem se, ale nemám žádnou motivaci a mám pocit, že operace by byla asi nejjednodušší způsob, jak to rychle shodit,“ prohlásila.

Operace by ji měla připravit asi o 50 kilogramů. Potom by si musela váhu sama udržovat. Změny životního stylu se prý ale nebojí, největší obavy má z narkózy. „Jsem z toho strašně nervózní. Co když se neprobudím? Co když se něco pokazí? Taky jsem nervózní z té bolesti. Já a bolest se nemáme rády. Bolest není můj přítel,“ doplnila.

Díky operaci před pěti lety zhubla z 200 kilo na 65 kilo i její matka June Shannonová (42) alias Mama June. Všechno zaznamenávaly kamery reality show. Po drastickém úbytku váhy si musela nechat odstranit přebytečnou kůži, došlo i zpevnění prsou a dala si spravit zuby. Všechny zákroky vyšly v přepočtu na necelé dva miliony korun. Od té doby June Shannonová opět přibrala, i když ne úplně na svoji původní váhu.