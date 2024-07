Je to nejteplejší film, co jsem kdy natočil, říká Alan Cumming o X-Men 2

„Režisér X-Mena 2 Bryan Singer je gay a v tom filmu hrála i spousta herců – gayů. Líbí se mi, že něco tak mainstreamového a komiksového je zároveň tak queer,“ uvedl Alan Cumming pro web Entertainment Weekly.

Podle herce mají takové filmy svým způsobem pomoct lidem pochopit homosexualitu. „Můžete k tomu tématu přistupovat uměleckým způsobem a všichni se toho pak méně bojí. Je to alegorie o homosexualitě, o lidech, kteří mají velké nadání a musí dělat i skrývat opravdu spoustu věcí, aby mohli vůbec existovat. Všichni queer lidé moc dobře chápou, o čem to je,“ vysvětluje.

Cumming v roce 1998 v jednom z rozhovorů uvedl, že je bisexuál. „Rozhodl jsem se tehdy promluvit o své sexualitě, protože se o ní hodně spekulovalo. A nebylo možné o tom mluvit, dokud jste neudělali velké veřejné prohlášení,“ řekl časopisu People.

„Musel jsem najít novináře, kteří by o mé sexualitě a jejích nuancích napsali tak, abych měl pocit, že mohu své vyprávění a celý rozhovor kontrolovat a že to nebude ze strany vydavatele časopisu jen touha po senzaci na titulní straně. Jednou z dobrých věcí dneška jsou sociální sítě. I když je tam opravdu mnoho negativních věcí, zároveň je skvělé, že tam můžete světu předat své sdělení tak, jak chcete vy sami. To dříve zkrátka neexistovalo,“ dodal.

Alan Cumming si ve filmu X-Men 2 zahrál roli Nightcrawlera. Filmový trhák měl premiéru v roce 2003 v Londýně. Herce si diváci oblíbili například také ve filmech Šance pro lásku, Zlaté oko, Spalující touha, Nepovedený večírek, Špioni v akci, Garfield ve filmu, Souboj pohlaví a dalších.

