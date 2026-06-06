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Alan Alda oslavil letos devadesátiny. Postěžoval si na zdravotní problémy

  14:26
Jedním z povahových rysů Alana Aldy (90) je vždy hovořit o všem s nadhledem a humorem. O to stejné se pokoušel také při debatě o svém zdraví a stárnutí. Hvězda seriálu M*A*S*H letos oslavila devadesátiny. Alda popsal, jak mu život komplikuje Parkinsonova choroba.
Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long Islandu v New Yorku. Filmová a televizní hvězda se snaží povzbudit vědce všech oborů, aby mluvili srozumitelnou angličtinou. (26. dubna 2013) | foto: ČTK

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Alan Alda (Los Angeles, 27. ledna 2019)
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Herec oslavil devadesátiny na konci ledna. Při květnové akci Conversation: More Rules for Aging v New Yorku zavzpomínal na významný milník a podělil se o své postřehy ke stárnutí i životu s Parkinsonovou chorobou.

„Právě jsem přemýšlel o tom dni, kdy mi letos bylo devadesát. Vyrazil jsem s rodinou na večeři, kde mi číšník přinesl dortík se svíčkou. Začal zpívat: ‚Všechno nejlepší, starší pane.‘ Pak jsem sfoukl svíčku a oni řekli: ‚Zvládl jste to sám! Nepomáhali jsme vám.‘ Tak vám dají najevo, že jste starší,“ vtipkoval Alan Alda.

Alan Alda (New York, 25. října 2018)

Herec žertoval i o okamžiku, kdy si svůj věk skutečně uvědomil. „Dostanete nápovědu, že jste starší, když zjistíte, že máte tři dcery a všechny jsou v programu Medicare. Lidé vám říkají, že jste starší. Svět vám to říká. Já svůj věk nepočítám podle let, které jsem prožil. Počítám ho podle toho, kolikrát za den se mě někdo zeptá: ‚Mohu vám pomoci?‘“ vtipkoval.

Přestože mu byla Parkinsonova choroba diagnostikována před více než deseti lety, zachovává si pozitivní přístup k životu. Nemoc podle něj představuje spíše „opravdu zajímavou hádanku“, kterou je třeba řešit.

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