Herec oslavil devadesátiny na konci ledna. Při květnové akci Conversation: More Rules for Aging v New Yorku zavzpomínal na významný milník a podělil se o své postřehy ke stárnutí i životu s Parkinsonovou chorobou.
„Právě jsem přemýšlel o tom dni, kdy mi letos bylo devadesát. Vyrazil jsem s rodinou na večeři, kde mi číšník přinesl dortík se svíčkou. Začal zpívat: ‚Všechno nejlepší, starší pane.‘ Pak jsem sfoukl svíčku a oni řekli: ‚Zvládl jste to sám! Nepomáhali jsme vám.‘ Tak vám dají najevo, že jste starší,“ vtipkoval Alan Alda.
Herec žertoval i o okamžiku, kdy si svůj věk skutečně uvědomil. „Dostanete nápovědu, že jste starší, když zjistíte, že máte tři dcery a všechny jsou v programu Medicare. Lidé vám říkají, že jste starší. Svět vám to říká. Já svůj věk nepočítám podle let, které jsem prožil. Počítám ho podle toho, kolikrát za den se mě někdo zeptá: ‚Mohu vám pomoci?‘“ vtipkoval.
Přestože mu byla Parkinsonova choroba diagnostikována před více než deseti lety, zachovává si pozitivní přístup k životu. Nemoc podle něj představuje spíše „opravdu zajímavou hádanku“, kterou je třeba řešit.